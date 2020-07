Botosani viseaza sa SCRIE ISTORIE in Europa League! Finantatorul vrea sa isi vada echipa in grupe: "CFR e model pentru noi!" 

Botosani s-a calificat in preliminariile Europa League iar Valeriu Iftime a inceput sa viseze.

Patronul moldovenilor se viseaza deja in grupele Europa League dupa ce echipa sa a reusit calificarea in preliminarii. Valeriu Iftime a recunoscut ca CFR Cluj si parcursul din sezonul trecut in Europa League este un exemplu pentru echipa lui.

Mai mult decat atat, meciurile amicale pe care Botosani le-a jucat cu Dynamo Kiev sau Ludogorets i-au dat incredere lui Iftime in capacitatea echipei sale.

"In grupe, de ce nu? E foarte important cu cine pici. Nu avem nicio frica, nu sunt predat! Nu ne predam deloc! Am avut niste cantonamente chiar cu Dinamo Kiev, cu Ludogorets, echipe cu un istoric in Europa. Trebuie sa ne autodepasim daca vrem sa facem multe in Europa.

Avem exemplul CFR Cluj, care era victima sigura cu niste echipe titrate. Felicitari lui Dan Petrescu si echipei lui, au stiut cum sa trateze. Este un model pentru noi", a spus Valeriu Iftime pentru Digi Sport.