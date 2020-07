"Intre Chin(dris) si amin". Mihai Mironica despre victoria de TITLU a Craiovei: "S-au tarait cu FCSB si Botosani, dar pot lua un titlu asteptat 29 de ani cu o echipa infiintata de 7 ani!"

Pe langa golgeteri si pasatori decisivi, ar trebui ca si cei mai penali jucatori sa aiba clasamentul lor. Iar in aceasta ierarhie, Chindris ar fi lider absolut.

E greu sa bata cineva “performanta” celor 3 penalty-uri comise de el in meciurile din aceasta perioada cu Craiova si CFR Cluj.

Dar nu doar ca e autorul a 3 penalty-uri, dar si ce faulturi a putut face in acele faze. Credeam ca nimic nu poate bate in stupiditate penalty-ul facut de Chindris in debutul meciului cu CFR. Dar il rivalizeaza faultul comis la Mihaila la deschidea scorului in aceasta partida. “I s-a blocat judecata”, a incercat sa-l “scoata” Narcis Raducan la Digisport pe mult discutatul fundas al Botosaniului.

Pentru Chindris, ar fi aproape de preferat sa recunoasca faptul ca a fost vorba de niste faulturi de blaturi. Altfel, daca sunt pe bune, daca astfel reactioneaza el in mod normal, ar fi vremea sa i se dea o pauza de meditatie pe banca de rezerve. Pe vremuri, lorzii blaturilor Cooperativei aveau fundasii lor de incredere care rezolvau partidele decise dinainte. Asa a parut Chindris cu CFR si Craiova, “omul de serviciu”.

Cand te gandesti ca s-a spus ca-l vrea Valencia, iti imaginezi ca o fi vreo Valencie obscura din vreun colt al Romaniei precum acel Auxerre din Lugoj, acel Juventus din Colentina sau vetustul Inter din Sibiu. Becali era sa se “prajeasca” din nou cu o teapa costisitoare, dar de aceasta data “specialistul” de langa el l-a salvat.

Se pare ca e consemn sa nu se dicteze penalty impotriva Craiovei. Pentru al doilea meci consecutiv, echipa olteana e protejata de arbitri. Chindris a fost facut sandwich intre Cosic si Bancu, dar Radu Petrescu a ales sa tina ochii “larg inchisi”.

Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, a pronosticat inaintea partidei ca va fi 6-2 pentru echipa sa. A fost aproape, Craiova a inscris, intr-adevar, de doua ori. A ratat un pic cu cele 6 goluri inscrise de Botosani.



Antrenorul gazdelor, Marius Croitoru, a “desfiintat-o” pe Astra, cum se scrie acum pe site-uri, pentru jocul sau defensiv facut la Botosani. Pacat ca echipa lui Croitoru nu mai poate “desfiinta” o aparare pe teren si nu prin vorbele antrenorului. “Cel mai complet atacant din Liga 1 in ultimii 10 ani” in descrierea lui Croitoru, Dugandzic, a avut o buna oportunitate de gol cu Craiova dar, de “complet” ce e, nu a sutat cu dreptul, a trebuit sa-si aseze mingea pe celalalt picior, singurul pe care-l are, si dusa a fost sansa. Marius Croitoru se lauda cu jocul ofensiv al echipei sale, dar Botosani este singura formatie care nu a marcat impotriva Craiovei dupa reluarea campionatului.

Un semn al jocului cenusiu al Craiovei este ca fotbalistul meciului a fost declarat Cicildau, care nu a iesit prea mult in evidenta. Mihaila a fost si el tacut, in afara fazei in care a obtinut primul penalty, Nistor si Koljic, alte doua piese grele, au fost total neinspirati, parca Bancu a luat mai mult ochii cu cateva incursiuni frumoase care arata ca forta Craiovei vine si din aceasta capacitate de a crea pericol si din defensiva.



Titlurile se castiga si cu astfel de victorii cenusii. Oltenii se taraie si cu FCSB, si cu Botosani, dar punctele se strang si, sublim paradox, Craiova poate cuceri titlul asteptat de 29 de ani cu o echipa infiintata de 7 ani.