BOTOSANI - FCSB, LIVE 20:30 | Vintila a scos doi jucatori din echipa! Lotul ales pentru deplasarea de la Botosani. ECHIPELE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna meciul FC Botosani - FCSB pe www.sport.ro!

FCSB face deplasarea la Botosani in aceasta etapa, pentru a juca returul confruntarii cu echipa lui Valeriu Iftime.

Dupa ce au castigat cu 2-0 in tur, moldovenii vor avea de lupta cu echipa lui Bogdan Vintila, care se afla intr-o forma buna in acest moment. FCSB a reusit sa revina in partea superioara a clasamentului, dupa ce, la inceputul sezonului a fost chiar pe ultimul loc in Liga 1.

Bogdan Vintila a stabilit lotul pentru meciul cu FC Botosani si a lasat pe dinafara doi fotbalisti. Razvan Oaida si Adi Popa nu au facut deplasarea in Moldova.

Daca Oaida a cerut invoire pentru a participa la nunta surorii sale, Adi Popa a fost exclus de Vintila pentru ca nu a facut o impresie buna in partida precedenta.

In lot au revenit Vina si Chorbadzhiyski.

LOTUL FCSB pentru meciul cu Botosani

Portari: Balgradean, Vlad

Fundasi: Cretu, Manea, Cristea, Planic, Chorbadzhiyski, Soiledis, Pantiru

Mijlocasi: Popescu, Nedelcu, Vina, Tanase, Morutan, Man, Coman

Atacanti: Gnohere, Hora

De partea cealalta, cei de la FC Botosani nu il vor putea folosi pe Mihai Roman in meciul cu vicecampioana, pentru ca, in contractul prin care jucatorul a ajuns de la FCSB inapoi la Botosani, exista o clauza care spune ca el nu poate evolua in meciul direct dintre fosta si actuala echipa.

ECHIPELE PROBABILE

FC Botosani: Pap - Harut, Miron, Chindris, Tiganasu - Papa, Rodriguez, Askovski, Ongenda, Ofosu - Keyta

FCSB: Balgradean - Cretu, Planic, Cristea, Patiru - Oaida, Popescu, Tanase - Man, Gnohere, Coman