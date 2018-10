BORCEA, dezvaluiri incendiare: "M-am dus cu 3 milioane de euro cash in vestiar! Atunci era sa si mor!" 

Cristi Borcea isi aminteste de cele mai negre momente din perioada in care a condus Dinamo.

Infrangerea cu Lazio din preliminariile Ligii Campionilor si cea cu Urziceni din meciul de titlu din 2009 sunt cele mai dificile momente traite de Borcea la Dinamo. Fostul spartan-sef spune ca totusi infrangerea de la Urziceni a fost mai grea, Dinamo mergea atunci direct din grupe daca invingea Unirea.

La acel meci, Borcea le-a spus 3 milioane de euro in vestiar, iar in timpul meciului si-a taiat un tendon intr-un geam de nervi.



"M-am dus cu 3 milioane de euro cash in vestiar la Saftica si le-am zis jucatorilor: "Sunt ai vostri, bateti la Urziceni, luam campionatul, mergem in grupele Champions League!". Am luat bilete la galerie, i-am bagat pe suporteri cum am putut. Pierderea campionatului in 2009 a fost mai dureroasa decat eliminarea cu Lazio din 2007. Atunci am pierdut zece ani din viata!

Plus ca ne-am batut singuri, am pierdut la Iasi in minutul 90, am facut remiza cu Otopeniul, acasa, formatie retrogradata si cu multi jucatori imprumutati de Dinamo. Atunci am realizat ca Dinamo e un club blestemat! Sunt ferm convins! La Urziceni era sa si mor.

Am spart usa la vestiar, de mi-am sectionat tendonul. Apoi, jucam cu Brasovul, le spun la pauza ca daca batem, suntem campioni... Degeaba, degeaba! Blestemul...", si-a amintit Borcea in Gazeta Sporturilor.

