BOMBA! Borcea, gata sa revina la Dinamo: "Asta e singura conditie!" Ce oameni vrea sa aduca in club

Cristi Borcea recunoaste ca a fost aproape de revenirea in Stefan cel Mare si spune ca discutiile nu sunt incheiate.

Borcea a iesit din inchisoare, s-a recasatorit, iar acum e pregatit sa revina si la Dinamo. Cu o singura conditie: echipa sa joace pe stadionul nou promis de autoritati. Momentan, situatia arenei din Stefan cel Mare este incerta. Borcea vrea sa refaca o formula cu mai multi actionari si sa aduca "oameni trecuti prin viata" care sa conduca clubul.



"Nu voi mai activa in fotbal niciodata, pentru nicio echipa. (isi schimba tonul vocii) In momentul in care Dinamo va avea un stadion nou, sunt sigur ca as putea sa ajut la redresarea clubului, spre a reveni in elita fotbalului intern si international. Alaturi de oameni de afaceri, cinci, sase, sapte, cati s-or strange si impreuna cu Ionut. Cum care Ionut? Negoita!

Sa fiu actionar, prin Patrick, da! Dar nu sa ma implic eu direct. Iar conditia obligatorie: sa fie stadion nou ca sa fie o echipa competitiva! Eu am fost aproape, de curand, sa preiau Dinamo.



-In octombrie, anul trecut. Cand am avut prima tentativa, prin cerere de liberare, sa ies de "acolo". Atunci voiam sa iau Dinamo. Atunci, da! Am vrut clar.

Ti-am zis ca e conditia cu stadionul. Daca venea sau daca vine Florin Prunea in staff-ul administrativ, plus Bogdan Balanescu, Dinamo ar avea cei mai buni conducatori de fotbal din Romania. Era primul lucru pe care-l faceam, sa-i am pe ei alaturi la Dinamo. Cu Balanescu am lucrat, e super!, mai e si Cristi Tanase de la Chiajna, poate-l convingeam si pe el, si el ar fi foarte bun la Dinamo si-acum, il puneam si pe nea Cornel Dinu consilier, avem superechipa administrativa. Plus nea Tica Danilescu, consilier si el. Ai nevoie de oameni care au trecut prin viata.

Dinamo mai ia titlul cand va avea un stadion nou. Pana atunci nu va mai avea trupa competitiva. Eu am stat 20 de ani la Dinamo si am umplut vitrina de trofee, stiu ce vorbesc. Echipa pierde 15-20 de puncte pe sezon din cauza relicvei de stadion. In momentul in care va avea arena noua, ca e pe locul celei vechi, ca va fi la velodrom, cu Negoita sau fara el, cu Borcea sau fara el, Dinamo se va bate an de an la cupele europene", a spus Borcea in Gazeta Sporturilor.