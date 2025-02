Unul dintre marcatorii echipei a fost Ange-Yoan Bonny, care a deschis scorul în minutul 37 când a transformat o lovitură de pedeapsă.



Atacantul francez în vârstă de 21 de ani a vorbit a vorbit la finalul partidei despre succesul înregistrat de echipa sa și impactul noului antrenor.

Ce a spus Bonny despre antrenorul român



"Sunt trei puncte importante. Am schimbat antrenorul, dar nu am schimbat echipa. Am dat totul, atât datorită noului staff, cât și celui anterior. Trebuie să continuăm pe acest drum", a declarat Bonny pentru DAZN, potrivit Parmalive.



Grație acestei victorii, Parma a urcat pe locul 16 în clasament, ieșind din zona retrogradării, în timp ce Bologna rămâne pe poziția a 8-a.

Pentru Cristian Chivu, aceasta a fost prima sa victorie ca antrenor principal la nivel de seniori, după ce a pregătit anterior echipa Primavera a lui Inter Milano.