Transferurile CFR-ului, doi jucatori care au fost la Real Madrid // UPDATE: Primul jucator a fost prezentat oficial

CFR Cluj s-a calificat in playoff-ul Europa League, unde o va intalni pe Dudelange

UPDATE: Jesus Fernandez a fost prezentat pe site-ul oficial al clubului CFR-ului.



Comunicatul CFR-ului: CFR 1907 Cluj anunta transferul portarului spaniol Jesus Fernandez Collado, un goalkeeper cu mare experienta in fotbalul spaniol! In varsta de 30 de ani, Jesus a venit in Gruia pentru a ne ajuta in atingerea obiectivelor stabilite. In 2014, portarul spaniol s-a aflat in lotul lui Real Madrid care a cucerit Liga Campionilor si Cupa Spaniei, iar in 2012, a castigat Supercupa Spaniei, tot cu echipa madrilena. Dupa experienta Real Madrid, Jesus a mai evoluat la Levante, Granada, Cadiz, iar ultima data a jucat pentru CyD Leonesa. Ii uram bun venit la CFR Cluj si mult succes in tricoul echipei noastre! Bien venido en CFR, Jesus!

STIREA INITIALA



"Mai facem doua transferuri saptamana asta", a anuntat Iuliu Muresan ieri la PRO X.

Primul nume e Jesus Fernandez, un portar de 30 de ani care a fost trei ani la Real Madrid (2011-14). Fernandez a aparat la echipa a doua a Realului, dar a prins si doua meciuri la echipa mare.

Jesus Fernandez face astazi vizita medicala si urmeaza sa semneze contractul.

Al doilea nume e o mare surpriza - Julio Baptista (36 de ani), jucator cu multe meciuri la Real Madrid, ar fi semnat deja cu CFR Cluj, anunta Gazeta Sporturilor.

Brazilianul cu 47 de selectii in echipa nationala a mai jucat de-a lungul carierei la Sevilla, Arsenal si AS Roma.