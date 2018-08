Keseru si Moti o califica pe Ludogorets! VIDEO cu golurile si cu cine joaca Ludogorets in playoff

Moti si Keseru au inscris in dubla pe care Ludogorets a jucat-o contra celor de la Zrinjski.

Cosmin Moti a adus victoria bulgarilor in tur cand a inscris unicul gol al partidei in minutul 16.

Claudiu Keseru a deschis scorul in minutul 24 in partida din deplasare. Partida retur s-a terminat 1-1, iar Ludogorets s-a calificat in playoff.

In playoff, Ludogorets o intalneste pe Torpedo Kutaisi. Georgienii i-au invins in mansa trecuta pe albanezii de la Kukes, dupa 5-2 in tur si 2-0 in retur.

La fel ca CFR Cluj, Ludogorets a ajuns in Europa League dupa ce a fost eliminata in turul 2 preliminar Champions League. Bulgarii au pierdut cu maghiarii de la Videoton.