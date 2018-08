HALEP CINCINNATI | Surprize in lant la Cincinnati: Din top 5 WTA, doar Simona Halep a mai ramas in competitie

Meciul Simonei Halep cu Ashleigh Barty a fost amanat din cauza ploii si reprogramat astazi, de la ora 18:00

Din Top 5 WTA, doar Simona Halep a mai ramas in competitie, iar din Top 10, doar liderul mondial, Petra Kvitova si Elina Svitolina.

Competitia din Ohio se aseamana destul de mult cu editia din acest an a Wimbledon, unde o multime de favorite au fost eliminate timpuriu.

Sloane Stephens (3 WTA), Angelique Kerber (4 WTA) si Caroline Garcia (5 WTA) au parasit turneul din SUA in optimile de finala. Sloane Stephens a pierdut in fata belgencei Elise Mertens, scor 7-6 (8), 6-2, la capatul unui meci care a durat o ora si 43 de minute. Mertens va da piept in sferturile de finala cu Petra Kvitova, care a invins-o pe Kristina Mladenovic.

Intr-un alt meci din aceasta noapte, Angelique Kerber a fost invinsa de Madison Keys cu 2-6, 7-6 (3), 6-4 dupa doua ore de joc. In sferturile de finala, Keys se va intalni cu Aryna Sabalenka, cea care aeliminat-o din competitie pe Caroline Garcia (5 WTA), scor 6-4, 3-6, 7-5.