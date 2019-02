BOMBA inceputului de an in Romania: "Negociem transferul lui Man!" Transferul la care visa Becali

Anamaria Prodan incearca sa-l transfere pe Gnohere la echipa lui Reghecampf.

Ea s-a aflat si in spatele mutarii lui Stanciu la arabi. Becali vrea sa dea marea lovitura cu Man.

Reporter: "Ce transfer bomba mai pregatesti?"

Ana Maria Prodan: "Pai sa-l mutam pe Man la vara. Trebuie sa negociem cu patronul, sa gasim varianta sa plece si el la vara"

Gnohere a refuzat sa mearga la arabi. Reghecampf a pus pe masa 5 milioane pentru Bizon.



"Merita sa mearga sa castige bani avand in vedere varsta pe care o are, cred ca ar vrea in Arabia sau Japonia sau China" spune impresarul.

"A fost transfer foarte mare, castiga exagerat de mult, daca vreti sa lesinati toti! Noi suntem rai romanii, in loc sa ne bucuram ne gandim, mamaaa, ala castiga 7.5 milioane, aia a facut nu stiu cati bani. Echipa lui stanciu este cu ochii inchisi campiona Romaniei. Echipele de play-out nu vad mingea daca joaca cu echipe din Arabia Saudita" mai spune Ana Maria Prodan.