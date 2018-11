Bolt merge pana in Mexic doar ca sa devina fotbalist profesionist! Are oferta de la echipa lui Maradona

Bolt nu se da batut! Merge in Mexic sa-si indeplineasca visul

Bolt a terminat-o cu australienii si isi cauta echipa. Maradona vrea sa-l aduca langa el in Mexic.



Ar fi a 2-a lovitura de imagine in doua luni pentru micutul club din liga a 2-a. Dupa sosirea lui Maradona, mexicanii si-au asigurat bugetul pe un an intreg.