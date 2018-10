Ar putea sa joace la Dinamo! Ce salariu i-au propus australienii lui Usain Bolt! Legenda sprintului i-a convins ca poate fi fotbalist

Usain Bolt e aproape sa-si indeplineasca visul de a devenit fotbalist profesionist.

Nimeni nu l-a luat in serios, insa Bolt aproape a reusit. Jamaicanul, cel mai tare sprinter din istoria atletismului, se reinventeaza ca fotbalist in Australia.

El a dat probe la Central Coast Mariners in ultima perioada si chiar a reusit primele goluri intr-o partida amicala.

Australienii i-au facut deja o oferta de contract, insa nu e nimic spectaculos. Bolt a primit un contract de 7000 de euro pe luna, cat castiga si un fotbalist de la Dinamo in Liga 1 din Romania.

In prima liga australiana salariile sunt mai spectaculoase, insa cei de la Central Coast nu vor sa riste cu Bolt. Ar fi la coada clasamentului in privinta salariilor.

Antrenorul celor de la Central Coast i-a dat o veste proasta lui Bolt. Are sanse mici sa si joace in partidele oficiale.

"Apreciez faptul ca e o poveste importanta pentru restul lumii. Dar daca te uiti la atacul nostru acum trebuie sa te intrebi daca Bolt ar putea sa ia locul cuiva de acolo", a spus antrenorul Mike Mulvey.

Expertii din Australia chiar considera ca venirea lui Bolt in fotbalul australian este o eroare.



"Am fost impotriva acestui experiment din prima zi. E o cascadorie de publicitate buna pentru liga, insa as rade de oricine sustine serios ca Usain Bolt poate sa faca parte din lotul lui Mariners. Un contract de pana in 150.000 de dolari este suficient pentru el. Daca vrei sa fii fotbalist, sa-ti urmezi visul, foarte bine, dar nu ar trebui sa fie vorba despre bani. Eu nu cred insa ca se ridice la nivelul necesar, dar asta poate ca nu este cerinta in cazul lui. Dar daca se va intampla asta, ce mai urmeaza? Roger Federer? Tiger Woods? Trebuie sa tratam acest campionat serios", a spus comentatorul Simon Hill.