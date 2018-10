Nici nu a semnat inca cu un club de fotbal, ca Bolt a creat deja o controversa: "De ce sunt testat daca nu am semnat?"

Legendarul atlet jamaican a fost testat antidoping in Australia dupa un meci amical.

Fostul sprinter Usain Bolt (32 ani), de opt ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, se pregateste sa semneze primul contract ca fotbalist profesionist cu Central Coast Mariners, club din A-League, prima liga australiana de fotbal. Insa reconversia sportiva a jamaicanului a inceput cu o controversa. Bolt a jucat doua meciuri amicale pentru clubul australian si a inscris primele sale goluri, dar bucuria i-a fost umbrita de faptul ca a fost deja supus unui test antidoping inopinat, desi inca nu si-a pus semnatura pe contractul propus de clubul de la Antipozi.



Intr-un filmulet postat pe Instagram, Bolt a spus ca "am intrebat-o pe doamna respectiva (n.r. - reprezentata ASADA, Autoritatea Sportiva Antidoping Australiana) <De ce sunt testat daca nu am semnat inca cu acest club?> si ea a spus ca superiorii ei i-au transmis ca sunt un atlet de elita si trebuie sa fiu testat". Daca ASADA a comunicat ca "nu putem discuta public misiunile de testare", Football Federation Australia (FFA) a invocat Regula 25 din politica sa antidoping semnata in 2015, despre care spune ca "se aplica tuturor participantilor, inclusiv sportivilor legitimati, dar si celor care joaca, se antreneaza sau sustin probe la orice club, echipa, asociatie sau liga implicata in sportul nostru".



Bolt (195 cm si 94 kg) este de 8 ori campion olimpic si de 11 ori campion mondial si detine recordurile de viteza in probele de 100m si 200m, fiind considerat de multi cel mai valoros sprinter din istorie. Alergatorul a spus, dupa ce a renuntat ca cariera in atletism, ca vrea sa joace fotbal la Manchester United, clubul pe care il sustine din copilarie, apoi s-a antrenat cu Borussia Dortmund si Stromsgodset (Norvegia), inainte de i se propune primul contract ca profesionist de catre clubul australian Central Coast Mariners. Pentru "marinari" a jucat in doua meciuri amicale, contra unei selectionate regionale si contra clubului de amatori Macarthur South West United, impotriva ultimilor inscriind doua goluri.