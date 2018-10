Cel mai rapid om din lume, Bolt, poate juca fotbal cu un roman! Un fost dinamovist il asteapta in Malta

O echipa cu 24 de titluri il vrea pe Bolt.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

Fostul dinamovist, Gavrila il asteapta pe Bolt in Malta!

FC Valletta, echipa cu 24 de titluri in Malta, i-a facut oferta lui Bolt.

Maltezii au fost cumparati de arabi si vor sa ajunga in Champions League cu Bolt si Gavrila. Fost la Dinamo, Petrolul si Roma, Gavrila a ajuns in acest an in Malta. Il asteapta si pe Bolt, care tocmai a dat primele goluri in Australia.

"Am aflat si eu de stirea asta si au inceput tot felul de glume prin echipa. Daca alearga cu spatele, cred ca ne-am bate cu el 2-3 pe acolo. Cu mingea la picior poate ca am avea ceva sanse, 100 de metri garduri cu mingea la picior e singura sansa", a spus Bogdan Gavrila.