Boloni, OUT de la Panathinaikos! Infrangerea cu AEK Atena i-a fost fatala

Ladislau Boloni a fost dat afara de la Panathinaikos, cu doua etape inainte de final.

Decizia are efect imediat, iar Boloni a fost deja anuntat ca nu mai este antrenorul echipei. Demiterea vine dupa ce echipa a pierdut meciul cu AEK Atena, 0-1, esec ce a facut ca echipa sa nu prinda loc de Cupa Europeana. Este al patrulea sezon consecutiv in care fosta echipa lui Boloni nu prinde Europa.

Panathinaikos e pe 5, la 6 puncte in spatele lui AEK, ultima echipa ce ocupa loc de Europa. Verzii nu au evoluat in Europa precedentele 3 sezoane, insa din motive financiare. Insa, in acest sezon clubul era eligibil, iar asteptarile erau mari.

Panathinaikos are o singura victorie in playoff, 3-0 cu PAOK, si a luat doar 7 puncte din 24. De pe 4 aprilie nu au mai castigat, adica de 6 meciuri.

10 infrangeri, 14 victorii si 8 egaluri a adunat Boloni pe banca lui Panathinaikos