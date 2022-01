Bogdan Racovițan, absolventul din Dijon călit la Botoșani: "Mă onorează declarația lui Mirel Rădoi". Ce spune despre transfer

Racovițan s-a dovedit a fi un nou pariu câștigător al lui Croitoru. Fundașul născut și crescut în Franța a fost transferat de la Dijon, în februarie 2021, fără a avea măcar vreun minut în meciurile oficiale de la profesioniști. În ciuda lipsei de experiență, Bogdan s-a adaptat excelent în Moldova și este unul dintre cei șase fotbaliști din Liga 1 care au prins toate minutele (1890) în primele 21 de etape din actuala stagiune.

Fotbalistul cu mamă franțuzoaică și tată român a vorbit într-un interviu pentru www.sport.ro despre adaptarea la fotbalul din România, laudele fostului selecționer Mirel Rădoi, care l-a desemnat cel mai bun fotbalist al anului din Liga 1, la egalitate cu Virgil Ghiță, ofertele pe care deja le are, inclusiv din campionatul nostru, dar și despre modul în care Marius Croitoru l-a ajutat să devină mai sigur pe calitățile sale.

Bogdan Racovițan, desemnat de Mirel Rădoi cel mai bun jucător al anului din Liga 1

Cum ai caracteriza anul 2021 pentru tine? Ce notă ți-ai acorda pentru parcursul de la Botoșani?

A fost un an foarte bun pentru mine, am avut o evoluție constantă la națională și la club, am reușit să marchez și primul meu gol. Pentru notă nu vreau să mă evaluez, dar sunt foarte mulțumit de anul 2021.

Te așteptai în urmă cu un an să ajungi titular incontestabil în Liga 1 și la naționala U21?

Sincer, era obiectivul meu când am venit la Botoșani, aveam încredere în mine că pot să ajung titular la club și la natională. Dar pot să zic că nu mă așteptam să fie atât de rapid.

Cine te-a convins să vii la Botoșani și cum au decurs negocierile? Acum, la un an distanță, crezi că a fost cea mai bună decizie?

Am vorbit cu familia mea și am ales sa vin la Botoșani pentră că mi s-a prezentat un proiect sportiv foarte interesant pentru mine. Mă bucur mult că am ales să vin în România, sunt convins că a fost o decizie bună.

Tatăl lui Bogdan Racovițan a emigrat în Franța la începutul anilor '90. Actualul fundaș al lui FC Botoșani a început fotbalul la vârsta de cinci ani, la Dijon, iar înaintea transferurului în Liga 1 a fost căpitan la grupele U17 și U19 ale formației franceze.



Care a fost cea mai importantă solicitare pe care i-ai făcut-o patronului Iftime în momentul în care ai acceptat să semnezi?

Sincer, nu l-am cunoscut pe domnul Iftime decât după ce am semnat. M-a interesat mai mult părerea antrenorului meu, partea sportivă a avut prioritate când am semnat.

Mirel Rădoi a spus că, în opinia lui, cei mai buni jucători ai anului 2021 din Liga 1 sunt Bogdan Racovițan și Virgil Ghiță. Cum te-ai simțit? Te-ai fi așteptat să spună asta?

Mă onorează că a spus asta, mă bucur că munca mea e apreciată. Totuși, cred că noi, jucătorii de la Botoșani, ieșim în evidență individual tocmai pentru că suntem puternici ca grup și avem un antrenor care știe să ne pună în valoare pe fiecare.

Bogdan Racovițan: "Există discuții cu cluburi din străinătate și din țară pentru transfer"

Transfermarkt ți-a actualizat recent cota de piață. De la 25.000 de euro, în vară, a sărit la 650.000 de euro. Cum ți se pare? Tu la cât te-ai evalua?

Nu știu eu să spun cât valorez, piața si ofertele vor stabili asta. Dar mă bucur că a evoluat cota mea de când am venit. Înseamnă că am făcut meciuri bune. Muncesc mult ca să progresez ca jucător, nu pentru ca să valorez mai mult sau mai puțin.

Patronul Valeriu Iftime a spus că a refuzat recent o ofertă de 800.000 de euro pentru tine și că nici tu n-ai fost de acord. De ce ai refuzat? Când crezi că ar fi momentul optim pentru un transfer? Ți-ai dori să continui în România, de unde Marius Croitoru spune că ai o ofertă acum, sau în străinătate?

În principiu, discuții există cu cluburi din țară și din străinătate, dar deocamdată mă concentrez pe ceea ce am de făcut la Botoșani. Voi pleca atunci când va fi o ofertă care să convină clubului, dar și mie, iar eu personal nu mă grăbesc pentru că vreau ca următorul pas să fie clar unul înainte pentru mine din punct de vedere sportiv. Sunt relaxat din acest punct de vedere, sper doar să fiu sănătos și să reușesc să devin în continuare mai bun.

Evoluezi constant la naționala U21, ai și marcat. Aștepți cu nerăbdare debutul la prima echipă? Te-ai simți pregătit pentru meciurile din luna martie?

Mai am un drum lung de parcurs până acolo. Cum spuneam, mă străduiesc constant să devin mai bun și să am performanțe tot mai bune pentru echipa de club unde evoluez. Apoi, dacă voi fi chemat, sunt pregătit și aș fi onorat sa port tricoul naționalei de seniori, bineinteles.

3 meciuri și un gol a strâns Racovițan la naționala U21. Fundașul a marcat într-un amical cu Italia, scor 2-4



Ai apucat să înfrunți toate echipele din Liga 1. Care ți s-a părut cea mai puternică și care este atacantul care ți-a făcut cele mai mari probleme? De asemenea, la ce meci ai fost cel mai mult impresionat de atmosfera din tribune?

Când am jucat primul meci de campionat contra celor de la FCSB a fost cel mai greu pentru mine, era primul meu meci și am avut puține emoții. Nu pot să zic un atacant în special, sunt mai mulți jucatori cu calitate în campionatul nostru. Legat de atmosfera din tribune, cel mai frumos a fost cu UTA Arad, în deplasare.

Unde simți că ai probleme? În duelurile cu un atacant masiv, un 9 clasic, sau cu jucătorii mici și iuți?

Cu jucătorii mici si iuți.

Ai jucat și contra lui FCSB pe Arena Națională, l-ai avut adversar pe Claudiu Keșeru la aproape 10 ani după ce ți-a oferit acel trening în Franța. Ai apucat să vorbești cu el despre acel moment?

Din păcate, nu am avut timp să povestesc cu el despre această anecdotă, dar a fost pentru mine un moment special.

Bogdan Racovițan: "Croitoru m-a ajutat să fiu mai calm"

Ce atacant din fotbalul actual ți se pare imposibil de marcat?

Nimeni nu este imposibil de marcat, dar cred că Haaland și Mbappe ar fi dificili pentru că sunt jucători excepționali.

Marius Croitoru spunea că tu joci deja ca un senior și nu datorită regulii U21. Spune-mi câteva lucruri care te-au impresionat la antrenorul tău în acest an.

Este un antrenor foarte bun, cu caracter, care știe să scoată ce este mai bun din fiecare. Pe mine m-a ajutat mult să fiu mai calm cu mingea, să am mai multă încredere în mine. Câteodată îmi cere să joc aproape ca un mijlocaș.

Ce l-ai întrebat pe Ongenda, ce ați vorbit despre Franța? Crezi că ar fi avut loc la PSG?

Mă înțeleg foarte bine cu Hervin, este un jucător cu mare experiență, am povestit mult despre trecutul său. În Franța era văzut ca o mare speranță a fotbalului francez când era tânăr, deci eu zic că da, putea să fie la un club mare.

Hervin Ongenda a crescut în academia lui PSG, iar în 2013 era promovat la prima echipă. Talentatul mijlocaș francez al lui FC Botoșani a reușit două goluri în 16 meciuri la formația pariziană, iar ulterior a mai evoluat la Zwolle, Murcia, Chievo și FC Botoșani.



Mbappe avea celebra poză cu Cristiano pe pereți când era copil. Ce șanse sunt ca și tu să joci împotriva idolului tău? Care e preferatul tău?

Eu nu am un idol în special, dar îmi plac mult Thiago Silva și Sergio Ramos pe postul meu. Sper să ajung într-un campionat de top din Europa și atunci voi putea juca împotriva acestor mari jucatori.

Cum ți se pare stilul lui Sergio Ramos? Perfid, corect, bărbătesc? Te regăsești în stilul lui?

Sergio Ramos este un exemplu pentru mine, fiind unu dintre cei mai bun fundași centrali din lume. Stilui este un amestec între perfid, corect și bărbătesc. Nu pot să zic că mă regăsesc 100% în stilul lui, încerc să iau ce e mai bun de la fiecare și să creez propriul meu stil.

Cum ți se pare orașul Botoșani, cât de repede te-ai adaptat acolo? Ce aveai în Dijon și nu ai în Botoșani? Dar invers?

Mă simt bine în Botoșani, un oraș micuț cu oameni primitori și călduroși. Într-adevăr, în afară de fotbal nu prea ai ce să faci. Dar, în comparație cu Dijon, aici pot să mănânc sarmale și alte mâncăruri tradiționale românești.

Cum arată o zi perfectă petrecută la Botoșani? Ai fost la Ipotești, la casa memorială a lui Mihai Eminescu?

O zi perfectă in Botoșani este când e zi de meci, câștigăm și ne bucurăm împreună cu suporterii. Din păcate, nu am avut ocazia să merg la Ipotești, dar este în programul meu viitor.

Cine e cel mai bun prieten pe care ți l-ai făcut la Botoșani? Cine te-a ajutat cel mai mult să te adaptezi?

Ma înțeleg foarte bine cu toți colegii mei, vorbesc franceza și româna, deci pot vorbi cu toți. Toate echipa m-a ajutat să mă adaptez și mi-a dat încredere când am debutat.

Absolvent al Universității din Dijon

Ministrul sportului din Franța este român. Ce imagine are în Franța Roxana Mărăcineanu? Dar Ilie Năstase, idol la Roland Garros? În general, românii cum sunt priviți de francezi?

Faptul că Roxana Mărăcineanu e de origine română nu are nicio importanță pentru francezi, mulți nici nu știu acest lucru. Ilie Năstase este recunoscut peste tot ca o legendă a tenisului. In general, românii sunt bine priviți de francezi pentru că francezii sunt obișnuiți sa aibă oameni cu origini diferite. Din păcate, există și unii oameni care au o imagine negativă despre români.

Ce studii ai urmat? Este și un alt domeniu în afară de sport care te atrage?

Am făcut liceul cu profil economic, după care am obținut o diplomă în economie si gestiune administrativ comercială la Universitatea din Dijon. Pe lângă fotbal și sport, în general, îmi place domeniul automobilelor.

Exercițiu de imaginație. Ești patronul unei echipe de fotbal. Care sunt cei doi jucători români pe care i-ai cumpăra cu orice preț?

Aș spune Ianis Hagi și colegul meu de la națională, Claudiu Petrila.

Tatăl tău a fost voleibalist. De ce ai ales fotbalul și nu voleiul?

Eu as fi făcut orice sport pentru că îmi plăcea mult sportul în general. Am ales fotbalul pentru că a fost cel mai accesibil sport la vârsta de 5 ani. Am avut o perioadă când făceam atât fotbal, cât și tenis, dar am preferat fotbalul.

De ce crezi că ai avut un singur meci la naționalele de juniori ale României, când erai în Franța?

Nu știu, nu pot să explic, probabil că, fiind în Franța, nu aveam suficientă vizibilitate.

Liga 1 din România la ce nivel ți se pare? Este de nivelul Ligue 2 din Franța sau mai jos?

Este un nivel bun, mai jos de Ligue 2 în niciun caz nu este. Dar e greu de comparat, fiecare campionat e diferit.

În final, spune-mi dacă ai mai ținut legătura cu foștii colegi, antrenori de la Dijon? Cum au reacționat după ce ai devenit titular în Liga 1 și la naționala U21?

Eram bine văzut acolo, mai vorbesc cu ei, se bucură pentru mine și am primit multe mesaje de felicitări.