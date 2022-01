Românul 'de un milion de euro' crescut la Dijon, gata de o nouă provocare: „Nu exclud nicio variantă!” Unde vrea să joace

Născut în Dijon și crescut la academia lui FCO Dijon, acolo unde a fost căpitan la echipele U17 și U19, numele lui Bogdan Racovițan nu a fost sonor în România până în luna februarie a anului trecut, când s-a transferat la FC Botoșani. Fundașul central și-a făcut rapid loc în echipa pregătită de Marius Croitoru, datorită calităților sale.

De la startul sezonului actual, Racovițan nu a ratat niciun minut în tricoul lui Botoșani în campionat, singurul meci în care a fost lăsat pe banca de rezerve fiind cel din Cupă, cu FC Argeș, pierdut la loviturile de departajare. Tânărul fundaș are și un gol înscris în acest sezon, în meciul cu CS Mioveni, încheiat 1-1.

Mai mult decât atât, fotbalistul convocat în premieră de Florin Bratu la naționala U21 l-a impresionat și pe fostul selecționer, Mirel Rădoi. Tehnicianul a dezvăluit că ar alege dintre Racovițan și Virgil Ghiță, jucătorul Farului, pentru a-l desemna pe cel mai bun fotbalist din Liga 1 în 2021.

www.sport.ro a vorbit cu Racovițan despre sezonul făcut în Liga 1, cu ajutorul căruia s-a făcut remarcat, dar și despre diferențele dintre campionatul românesc și cel francez.

Bogdan Racovițan: „Nu reușim să exploatăm talentul tinerilor la nivel maxim!”



Bună, Bogdan! Cum te găsește finalul lui 2021?

A fost un an bun pentru mine, în care am evoluat constant. Am avut onoarea de a juca pentru națională și am marcat primul meu gol. A fost un an plin de reușite.

Se împlinește aproape un an de la transferul tău de la Dijon B la Botoșani, ce simți că s-a schimbat în tot acest timp? Regreți mutarea?

Nu am cum să regret, dimpotrivă, am găsit un club unde am progresat ca fotbalist. Mă bucur mult că am ales să vin în România.

Cât de diferită este mentalitatea francezilor de cea a românilor și ce crezi că am putea schimba în fotbalul românesc pentru a face din nou performanță?

În ceea ce privește dragostea și pasiunea oamenilor pentru fotbal suntem la fel. Diferența este la nivelul tinerilor. Fiecare club din Ligue 1 și Ligue 2 are academii la nivel de copii și juniori. Astfel descoperă mai devreme fotbalul la nivel profesionist și dobândesc această mentalitate încă de mici. Acest lucru le permite să fie mai avansați. Noi avem mulți tineri jucători talentați, însă, din păcate, nu reușim să exploatăm talentul lor la un potențial maxim.

Ce te-a surprins cel mai mult atunci când ai revenit în țară?

Am fost surprins de pasiunea românilor pentru fotbal.

Care a fost cel mai puternic adversar pe care l-ai întâlnit și cu ce jucatori importanți din Franța ai jucat atunci când evoluai pentru Dijon?

Puternic, nu știu, dar am jucat împotriva lui Gael Kakuta, de la Lens, care mi-a lăsat o impresie bună. Și fostul meu coleg de antrenament, Florent Balmont, la 40 de ani a bifat peste 500 de meciuri în Ligue 1.

„Nu exclud nicio variantă de transfer care poate însemna progres!”



Ai devenit rapid un jucător important în echipa lui FC Botoșani, iar acum vă aflați din nou pe loc de play-off. Care este secretul formei bune?

Cred că formăm un grup bun, cu valori individuale, dar și cu forță colectivă. Avem un antrenor care știe să scoată ce este mai bun din fiecare și muncim foarte mult.

Marius Croitoru a declarat recent că negociezi cu o echipă din România. Te-ar încânta un transfer la echipe precum FCSB sau CFR Cluj, acolo unde te-ai lupta pentru postul de titular cu alți jucători cu experiență sau preferi să mai rămâi la FC Botoșani, iar apoi să prinzi un transfer în străinătate?

Deocamdată, totul este la nivel de discuții, motiv pentru care nu mă gândesc prea mult la asta. Faptul că se vorbește despre mine înseamnă că fac o treabă bună aici și asta mă onorează. Nu exclud nicio variantă care poate însemna un progres, dar visul meu e să ajung într-un campionat din Top 5 din Europa.

Pe de altă parte, nu m-ar deranja deloc să rămân la Botoșani în continuare, dacă nu apare o ofertă acum în iarnă care să ne convină și mie și clubului.

Faci 1 milion de euro așa cum a spus Marius Croitoru? Cum te face să te simți asta, ai mai multă grijă de tine în afara terenului?

Nu știu eu să spun cât valorez, piața și ofertele vor stabili asta. Dar mă bucur că a spus el asta, pentru că înseamnă că e mulțumit de mine. Muncesc mult ca să progresez ca jucător, nu pentru că valorez mai mult sau mai puțin.

Care fotbalist din Liga 1 a fost cel mai dificil adversar pentru tine?

Nu pot să dau un nume, sunt mulți jucători talentați în Liga 1.

Ce lași în 2021 și ce iei cu tine în 2022?

Las înfrângerile și egalurile în 2021, iar victoriile le iau în 2022.

În încheiere, aș dori să îți faci o promisiune pentru 2022, iar la anul să recitești pentru a vedea dacă ai reușit să o îndeplinești :)

Fac promisiunea că vom merge în play-off cu Botoșani, iar pe plan personal, să ajung la naționala mare.

Ofertă de 800 000 de euro, refuzată de Valeriu Iftime



Chiar patronul grupării moldovene a dezvăluit pentru www.sport.ro, în luna decembrie, că a primit o ofertă de 800 000 de euro pentru jucătorul crescut în Franța, pe care însă a refuzat-o.

„Bogdan Racovițan a avut o ofertă de 800.000 de euro acum câteva săptămâni, n-am fost de acord, nici el nu a fost, cred că pleacă în vară. Nu pleacă acum, în orice caz, oricare ar fi oferta. Valoarea lui acum este de 800 de mii - 1 milion de euro”, a spus Valeriu Iftime.