FC Botoșani nu a mai câștigat de o lună în campionatul Superligii României și a ajuns pe locul 12, cu doar 14 puncte, astfel că viitorul antrenorului Marius Croitoru a fost pus sub semnul întrebării.

În plus, patronul Botoșaniului, Valeleriu Iftime, a spus recent că se gândește serios să implementeze ”rețeta portugheză” la echipa sa, pe modelul altor cluburi din Superliga României care au apelat la antrenori lusitani, precum Petrolul, Oțelul, Universitatea Craiova sau Dinamo.

FC Botoșani nu stă bine în Superliga, dar Charles Petro și Ștefan Bodișteanu au fost convocați

Chiar dacă moldovenii par că vor avea emoții în privința retrogradării și că pot schimba antrenorul în perioada următoare, sunt fotbaliști care se află în vederile naționalelor de seniori pentru acțiunea următoare!

FC Botoșani a anunțat pe contul personal de Facebook că Charles Petro (25 de ani, mijlocaș defensiv) și Ștefan Bodișteanu (23 de ani, extremă stânga) au fost convocați de naționalele lor, de selecționatele statelor Malawi, respectiv Republica Moldova.

Petro are, deja, 30 de meciuri pentru țara sa, iar Bodișteanu a adunat 15 meciuri și un gol!

”Jucătorul nostru, Charles Petro, a fost convocat la Echipa Națională Malawi, care va disputa meciurile tur-retur cu Egipt.

Mult succes, Charles!”, a transmis formația din Moldova în privința lui Petro, iar referitor la Bodișteanu a comunicat:

”Jucătorul nostru, Ștefan Bodișteanu, a fost convocat la Echipa Națională a Moldovei, care va disputa meciurile cu Kazakhstan și Insulele Feroe.

Mult succes, Ștefan!”

Până acum, în această ediție de Superliga României (2026-2027), Petro a adunat 12 meciuri (779 minute), iar Bodișteanu a totalizat 14 jocuri (550 de minute) și a marcat un gol.

FC Botoșani stă rău în Superliga. Programul următoarelor etape

FC Botoșani va avea parte de un program dificil până la finalul anului. Va juca, mai întâi, cu Oțelul Galați pe teren propriu, iar apoi vor urma alte meciuri dificile după pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Moldovenii vor primi vizita Voluntariului, iar apoi vor urma Rapid (deplasare), U Cluj (acasă), Corvinul Hunedoara (deplasare) și FCSB (acasă).