Ștefan Baiaram, ”mesaj” pentru Gică Hagi după victoria cu FC Botoșani: ”Are strategia lui!”

Ștefan Baiaram, ”mesaj” pentru Gică Hagi după victoria cu FC Botoșani: ”Are strategia lui!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la FC Botoșani în etapa a 14-a din Superliga României.

TAGS:
Universitatea Craiovastefan baiaramRomaniaGica Hagi
Din articol

Pentru olteni au marcat David Matei (minutul 21) și Al Hamlawi (minutul 27), în timp ce Bodișteanu a înscris în minutul 51 pentru botoșăneni.

Ștefan Baiaram: ”Dacă vom merge la națională, vom da totul!”

  • Universitatea craiova fc botosani superliga superbet 1112026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După meci, Ștefan Baiaram, care a contribuit cu pasa decisivă la golul lui Al Hamlawi, a recunoscut că se gândește deja la Egnatia din Conference League. De altfel, Baiaram a mărturisit că se gândește și la o posibilă convocare la echipa națională.

Este o victorie importantă. Știam că dacă vom câștiga, vom urca pe primul loc, sperăm să rămânem acolo în continuare. Au fost două reprize diametral opuse, dar mă bucur că am câștigat, că ne-am creat ocazii în prima repriză. Din păcate, în repriza a doua nu am avut constanță.

Cu cât înaintăm în fiecare competiție, cu atât suntem mai obosiți, dar avem un lot mare, numeros. Mă simt bine, sper să facem și joi un meci bun și să mergem mai departe. Putem depăși acea bornă pe viitor, avem o echipă foarte puternică, chiar dacă uneori pare că cedăm teren. 

Anul trecut am ieșit dramatic din Europa, tot orașul își dorește să mergem mai departe. Sunt sigur că dacă vom câștiga joi, vom avea o șansă foarte mare. Este un program încărcat, dar avem un lot valoros, foarte numeric. 

Fiecare jucător își dorește să fie la echipa națională, domnul Hagi are strategia lui. Dacă vom merge, vom da totul pentru echipa națională”, a spus Ștefan Baiaram după meci.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ULTIMELE STIRI
Liverpool - Arsenal 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! „Tunarii” sunt lideri în Premier League
Liverpool - Arsenal 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! „Tunarii” sunt lideri în Premier League
Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive
Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive
Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma
Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma
Olympique Lyon DA, AS Monaco BA, urmează Olympique Marseille pe VOYO! Strasbourg - Auxerre 5-1
Olympique Lyon DA, AS Monaco BA, urmează Olympique Marseille pe VOYO! Strasbourg - Auxerre 5-1
Rezultat mare pentru Egnatia înainte de meciul cu Universitatea Craiova!
Rezultat mare pentru Egnatia înainte de meciul cu Universitatea Craiova!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

”Fiara” a reacționat după conflictul dintre Pancu și Diana Șucu

”Fiara” a reacționat după conflictul dintre Pancu și Diana Șucu

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

Daniel Pancu i-a întors-o Dianei Şucu cu un citat din Aristotel: „Spune nimic şi fii un nimic”

Daniel Pancu i-a întors-o Dianei Şucu cu un citat din Aristotel: „Spune nimic şi fii un nimic”

AC Milan - Inter 3-1, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Cristi Chivu în Derby della Madonnina

AC Milan - Inter 3-1, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Cristi Chivu în Derby della Madonnina

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A


Recomandarile redactiei
Dinamo - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 pe Sport.ro. Echipele de start
Dinamo - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 pe Sport.ro. Echipele de start
Filipe Coelho a surprins pe toată lumea după Craiova - Botoșani: "E vina mea!"
Filipe Coelho a surprins pe toată lumea după Craiova - Botoșani: "E vina mea!"
Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma
Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma
Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive
Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive
Liverpool - Arsenal 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! „Tunarii” sunt lideri în Premier League
Liverpool - Arsenal 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! „Tunarii” sunt lideri în Premier League
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Se termină campionatul, începe războiul! Mihai Rotaru: ”Va fi mereu cu două clase peste Tavi Popescu!”
Se termină campionatul, începe războiul! Mihai Rotaru: ”Va fi mereu cu două clase peste Tavi Popescu!” 
Misterul accidentării lui Ștefan Baiaram și marele regret
Misterul accidentării lui Ștefan Baiaram și marele regret
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!