Andrei Nicolescu a oferit detalii despre situația decarului dinamovist. Conducătorul formației bucureștene a explicat că Minnesota United nu a putut depăși plafonul de 3.000.000 de euro pentru transferul jucătorului format la Arsenal Londra, însă alte echipe din campionatul nord-american s-au interesat deja de serviciile acestuia.
„Știu că era limita maximă (n.r. - 3.000.000 de euro) a clubului respectiv (n.r. - Minnesota United) de a face anumite cheltuieli. Bugetele sunt altfel împărțite acolo. Avem niște întrebări de la alte cluburi din MLS, sau de la reprezentanții altor cluburi, pentru el, dar sunt doar niște întrebări”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit ProSport.
Detaliile negocierilor din vară și ofertele refuzate de Dinamo
În perioada de mercato din vară, discuțiile dintre Dinamo a purtat negocieri cu Minnesota United până în ultimele momente, dar părțile nu au ajuns la un acord. La începutul lunii septembrie, oficialul „câinilor” a precizat că gruparea americană propusese o mutare temporară, urmată de un transfer definitiv.
„Era o sumă de aproximativ 3,5 milioane de dolari, dar condiționată de un împrumut cu obligativitate de cumpărare după 10 apariții ale jucătorului în campionat și cu plata transferului în trei tranșe. Erau mult mai multe condiții”, a transmis Andrei Nicolescu la acel moment.
Ajuns la o cotă de piață de 3,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, Cătălin Cîrjan are o clauză de reziliere în valoare de 5 milioane de euro.