Patru schimbari pregatite de Contra pentru amicalul cu Suedia, dupa victoria din Israel. Cine iese din echipa si cine l-a convins pe selectioner

Romania a invins Israelul dupa 23 de ani. Nationala lui Contra s-a impus cu 2-1 la Netanya, in primul meci al anului.

Cosmin Contra va apela cel mai probabil la cateva schimbari in primul 11 pentru meciul de marti. Sursele www.sport.ro noteaza ca selectionerul ar putea face patru modificari.

Cea mai importanta dintre modificari va fi titularizarea lui Nicusor Stanciu, autor al unui gol de senzatie in Israel. Stanciu l-a convins pe Contra ca merita un loc in primul 11, in conditiile in care Deac nu a fost la cea mai buna prestatie a sa.

Pe de alta parte, chiar daca au facut un meci bun, Nita si Bancu ar putea iesi din echipa. Locurile lor ar urma sa fie luate de Tatarusau si Alin Tosca.

Nu in ultimul rand, Contra va apela la fostul dinamovist Paul Anton. Pintilii va fi scos din echipa!

Echipa Romaniei pentru amicalul cu Suedia: Tatarusanu - Benzar, Grigore, Sapunaru, Tosca - Anton, Marin - Stanciu, Budescu, Gorzav - Keseru