Billel Omrani nu e cel mai bine plătit jucător de la FCSB, dar a primit o sumă uriașă la semnătură! Cât i-a oferit Gigi Becali 

Gigi Becali a anunțat că l-a transferat pe Billel Omrani, care rămăsese liber de contract la începutul verii, după despărțirea de CFR Cluj. Atacantul este unul dintre fotbaliștii pe care patronul FCSB-ului i-a urmărit în ultimul timp, iar acum a reușit să îl transfere și să îi ofere un salariu de 20.000 de euro lunar, după cum a mărturisit chiar Becali.

Deși nu este cel mai bine plătit jucător de la FCSB, Billel Omrani a primit o sumă importantă la semnătură pentru a fi convins să îmbrace tricoul vicecampioanei României.

Câți bani i-a oferit Gigi Becali lui Billel Omrani pentru a semna

Finanțatorul roș-albaștrilor i-ar fi plătit 250.000 de euro la semnătură lui Billel Omrani pentru a-l convinge să revină în Superliga României și să joace pentru rivala lui CFR Cluj, echipa alături de care a câștigat cinci titluri de campion, informează Fanatik.

Gigi Becali a dezvăluit salariul pe care îl încasează algerianul, însă nu a oferit detali legate de suma oferită la semnătură.

Omrani a câștigat cinci tiluri cu CFR Cluj a bifat 209 meciuri pentru gruparea din Gruia, în care a marcat 47 de goluri și a oferit 42 de pase decisive. Din iunie 2022, de când a plecat de la campioana României, atacantul este liber de contract.

1,6 milioane de euro este cota de piață a actuală a lui Omrani, conform Transfermarkt.

Primele declarații ale lui Billel Omrani după ce a semnat cu FCSB

„Sunt foarte fericit că am semnat aici. Acum am nevoie să lucrez și vreau să câștigăm fiecare meci, atât în campionat, cât și în Conference League. Eu sper să câștigăm titlul și să mergem mai departe în Conference League.

Sper să fiu un plus pentru echipă. Echipa e foarte bună, are jucători foarte buni și sper să câștigăm titlul. E adevărat, am câștigat cinci titluri până acum (n.r - cu CFR Cluj), sper să reușesc și aici.

E adevărat că domnul Becali m-a vrut demult. Și eu am vrut să vin, dar nu s-a întâmplat. Acum sunt aici, sunt foarte fericit. Nu sunt pregătit 100%, am nevoie de 10 zile și atât. Sunt pregătit să fac primul antrenament, să lucrez mult, să fiu 100% și să fiu un plus pentru echipă. Voi vedea azi la antrenament cum mă simt. Mie îmi place să lucrez, să joc, îmi place fotbalul. Vreau să arăt tuturor că sunt pregătit.

Am fost rival până acum, am văzut tot timpul când am venit aici că stadionul a fost plin, incredibil! Mi-a plăcut atmosfera. Un mesaj pentru suporteri? Sper să dau multe goluri, multe assist-uri și să câștigăm multe meciuri. Să fie cu noi tot timpul", a declarat Billel Omrani, pentru FCSB TV.



Primul interviu cu Billel Omrani la FCSB. Ce spune despre Gigi Becali și când poate debuta: "Vreau titlul și primăvara europeană!" pe www.sport.ro