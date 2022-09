Fotbalistul algerian a semnat cu echipa lui Gigi Becali, fiind și unul dintre jucătorii pentru care patronul de la FCSB a insistat de-a lungul ultimelor sezoane. Billel Omrani a fost prezentat de vicecampioana României în cursul zilei de marți și a oferit și primul interviu în calitate de jucător al roș-albaștrilor.

Billel Omrani a rămas liber de contract după despărțirea de CFR Cluj în această vară, timp în care nu s-a pregătit alături de nicio echipă. Atacantul i-a promis lui Nicolae Dică faptul că se va pune la punct cu forma fizică în maximum o săptămână, asta după ce s-a scris că ar avea 7-8 kilograme în plus. Jucătorul are doar trei kilograme, după cum www.sport.ro a anunțat în exclusivitate, și a efectuat deja primele antrenamente sub comanda lui Nicolae Dică.

Dan Petrescu a vorbit după ce Billel Omrani a semnat cu FCSB

CFR Cluj joacă pe teren propriu cu Sivasspor în a doua rundă a grupelor UEFA Europa Conference League, iar la conferința de presă premergătoare meciului cu gruparea turcă Dan Petrescu a fost întrebat despre Billel Omrani.

Întrebat dacă i-ar lipsi un jucător precum Billel Omrani pentru meciul de mâine, în contextul în care și Gabriel Debeljuh este accidentat, Dan Petrescu a oferit un răspuns tranșant.

„Nu cred că e o întrebare corectă pentru acest meci, Omrani nu mai e jucătorul lui CFR Cluj, nu aș vrea să vorbesc despre jucători care nu mai sunt ai noștri.

Ceea ce pot să spun, nu știu cine le lipsește la Sivasspor, dar dacă ne uităm la jucătorii lor de atac, nu știu dacă i-ați studiat și știți cine sunt, au niște CV-uri care nu au ajuns niciodată în campionatul dn România”, a declarat Dan Petrescu.

Totodată, tehnicianul campioanei a fost întrebat dacă i-a fost propus Billel Omrani înainte de a decide să semneze cu FCSB, iar Petrescu a răspuns sincer: „Cine să mi-l propună? Păi la relația mea cu Billel Omrani mai trebuiau impresari? Dacă mă suna pe mine, da. El dacă voia să vină mă suna pe mine primul. Relația pe care am avut-o eu cu Billel Omrani o știe toată lumea, nu cred că trebuia să se bage cineva.

Nu cred că e momentul acum, când noi jucăm cu Sivasspor, să jucăm despre un jucător care nu este al nostru”.