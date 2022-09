Gigi Becali a mai dat o lovitură! Atacantul care a semnat astăzi cu FCSB: „Cel mai bun fotbalist!”

UPDATE | Omrani a semnat cu FCSB

Gigi Becali a anunțat că s-a înțeles cu Billel Omrani și că fostul atacant al campioanei CFR Cluj se va alătura lotului pregătit de Nicolae Dică în perioada următoare.

„Da! Eu am considerat că Omrani este cel mai bun atacant din România. Cel mai bun fotbalist. Numai că nu era prea serios. Întotdeauna am vrut să-l iau. Am vorbit cu el, i-am zis că îi fac contract doar pe un an, iar dacă îmi place de el și e cuminte, încă doi ani. Dacă nu îl prelungesc, am pierdut ce am pierdut, la revedere. El e mulat pe jocul nostru, tehnic, combinativ, driblează, e pe jocul nostru. Să vedem dacă vrea și el măcar la 28 de ani să se antreneze, să fie serios, să ducă o viață sportivă. I-am zis: 'Dacă vrei, vei fi cel mai mare din România'.

E formalitate. Cred că a și semnat la ora asta” a spus Gigi Becali la Digisport TV.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Perioada de mercato s-a încheiat în România pe cinci septembrie, însă Gigi Becali mai poate transfera jucători liberi de contract, ceea ce și urmează să facă.

Din câte se pare, Gigi Becali a reușit, potrivit Fanatik, să-l convingă pe atacantul pe care și-l dorea de câțiva ani să semneze cu FCSB.

Omrani ar putea ajunge la FCSB

Deși Becali s-a ferit să pronunțe numele fotbalistului, sursa citată mai sus spune că ar fi vorba despre Billel Omrani (29 de ani), rămas liber de contract după ce s-a despărțit de CFR Cluj la finalul sezonului trecut.

„În două ore vă spun sigur pe cine transferăm. Este un atacant, dar nu pot să vă spun mai multe acum. Peste două ore o să ştiţi dacă vine sau nu”, a spus Gigi Becali.

Omrani a câștigat cinci tiluri cu CFR Cluj a bifat 209 meciuri pentru gruparea din Gruia, în care a marcat 47 de goluri și a oferit 42 de pase decisive. Din iunie 2022, de când a plecat de la campioana României, atacantul este liber de contract.