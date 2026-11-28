În minutul 55 al confruntării, Narek Grigoryan a deschis scorul printr-o scăriță elegantă de la 18 metri, din poziție centrală, peste portarul Adrian Frânculescu și fundașul central Antonio Manolache.
Bijuterie și gafă în Corvinul - Farul
Faza a pornit de la un out executat înapoi de decarul Alexandru Neacșa, de la Corvinul, către stoperul Antonio Manolache. Fundașul central a încercat să paseze la Frânculescu, însă a lovit balonul greșit și l-a servit ideal pe Grigoryan, vârful central al Farului.
Atacantul a fost atent, a controlat bine balonul și a trimis un lob peste Adrian Frânculescu și Antonio Manolache. După gafa comisă, Manolache a alergat spre linia porții pentru a-și repara greșeala. Execuția lui Grigoryan a fost însă una perfectă, iar „marinarii” au deschis astfel scorul.
Între timp, în minutul 65, Daniel Nicolae Pîrvulescu a restabilit egalitatea pentru Corvinul, printr-o lovitură de cap, din centrarea lui Alexandru Neacșa. Același Pîrvulescu a făcut 2-1 în minutul 74 din pasa lui Andrej Fabry.
Cele mai importante faze ale jocului sunt redate LIVE TEXT & FOTO pe Sport.ro.
Echipele de start
- Corvinul Hunedoara (4-4-2): Frânculescu - Iacob, Ivancevic, Manolache, Neacșa (C) - Roger, Cărăruș, Fabry,Pîrvulescu - Gillard, Yeboah. Rezerve: Sandu, Abualnadi, Ribeiro, Hrezdac, Deaconu, Goodlad, Hayatu,Bratu, Okoro. Antrenor: Florin Maxim
- Farul Constanța (3-4-3): Munteanu - Bouzamoucha, Aberdin, Dican - Sîrbu, Njike (C), Ahlinvi, Țicu - Vînă, Grigoryan, Radaslavescu. Rezerve: Buzbuchi, Maftei, Larie, Gustavo, Kaminski, Pellegrini, Traore, Popescu, Sylvestre, Tănasă. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău