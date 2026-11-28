Faza a pornit de la un out executat înapoi de decarul Alexandru Neacșa, de la Corvinul, către stoperul Antonio Manolache. Fundașul central a încercat să paseze la Frânculescu, însă a lovit balonul greșit și l-a servit ideal pe Grigoryan, vârful central al Farului.

În minutul 55 al confruntării, Narek Grigoryan a deschis scorul printr-o scăriță elegantă de la 18 metri, din poziție centrală, peste portarul Adrian Frânculescu și fundașul central Antonio Manolache.

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Atacantul a fost atent, a controlat bine balonul și a trimis un lob peste Adrian Frânculescu și Antonio Manolache. După gafa comisă, Manolache a alergat spre linia porții pentru a-și repara greșeala. Execuția lui Grigoryan a fost însă una perfectă, iar „marinarii” au deschis astfel scorul.

Între timp, în minutul 65, Daniel Nicolae Pîrvulescu a restabilit egalitatea pentru Corvinul, printr-o lovitură de cap, din centrarea lui Alexandru Neacșa. Același Pîrvulescu a făcut 2-1 în minutul 74 din pasa lui Andrej Fabry.

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