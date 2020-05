Bergodi dezvaluie punctul slab al Craiovei: "Cred ca se poate imbunatati acest aspect!" Ce obiectiv are in Banie si ce spune de transferul lui Tucudean

Cristiano Bergodi a fost convins in doua zile sa semneze cu Universitatea Craiova.

Bergodi este noul antrenor al oltenilor si spune ca a fost surprins placut cand clubul si-a manifestat interesul pentru el. Italianul a pregatit-o pe Voluntari in acest sezon, insa reusitele clubului nu au fost cele mai bune.

Bergodi a semnat cu Universitatea pana la finalul sezonului, cu posibilitate de prelungire pana in iunie 2021 si va incasa un salariu de 10.000 de euro pe luna

Antrenorul vrea sa imbunatateasca echipa pe plan defensiv si are drept principal obectiv clasarea pe un loc care trimite echipa in cupele europene.

"Negocierile cu Craiova au decurs doua zile. M-a sunat Marcel Popescu dupa ce i-a transmis domnul Rotaru. Pentru mine a fost o surpriza placuta, normal. Nu credeam ca mai puteam sa revin in Romania sa antrenez asa curand, dupa experienta cu Voluntari.

Dupa am vorbit cu domnul Rotaru si ne-am inteles imediat, fara probleme. Puteam veni si in ianuarie ca antrenor, dar nu ne-am inteles la mici detalii si am venit acum. Nu mi se pare corect sa vorbesc despre ce a fost in ianuarie.

Acum ne-am inteles imediat si din punct de vedere economic.

Au ramas multi colaboratori din cadrul clubului, eu am venit cu secundul meu de 10 ani. Cand un antrenor vine, mai ales din postura mea, care nu am reusit cu Voluntari in acest an. E normal sa nu pot aduce cine stie ce. Dar vin cu placere si daca voi face treaba buna voi putea aduce si alte persoane. Important e sa arate echipa bine si sa faca o treaba foarte buna, asta e foarte important in acest moment.

Obiectivul e clar castigarea titlului, dar nu e usor. Echipa a facut o treaba foarte buna cu Corneliu si e normal sa ne gandim la titlu. Foarte foarte important e sa ramanem in Europa.

E o sansa foarte importanta pentru mine, pentru ca la Voluntari nu a bine.

Mai am 6 zile de carantina si dupa ies. Cunosc foarte bine echipa pentru ca am intalnit-o si in campionat si pot spune ca faza defensiva poate fi imbunatatita. Cand e vorba de toata echipa, nu vorbesc de fundasi. Nu e corect sa dau vina pe ei. Cred eu ca echipa poate imbunatati acest aspect.

Trebuie sa aleg jucatorii potriviti pentru un sistem de joc. Ca antrenor nou ar fi o prostie sa schimb orice, dar vedem cum putem implementa cateva din ideile mele si dupa vedem daca o sa facem o treaba buna", a spus Cristiano Bergodi la Digi Sport.

Bergodi: "Nu stiu nimic de Tucudean"

Antrenorul nu a oferit detalii despre posibilul interes al echipei pentru Tucudean si spune ca se bazeaza pe actualii jucatori pentru finalul actualului sezon:

"Nu stiu de Tucudean nimic. Atunci nu pot sa spun. Inca nu am vazut nici jucatorii mei, nu pot sa vorbesc.

Normal ca atunci cand cineva vrea sa imbunatateasca lotul e normal ca se gandesc la cineva. Dar nu e momentul. Pentru mine prioritar e sa cunosc jcuatorii si sa fac treaba buna cu ei. Eu anul viitor probabil sa nu mai fiu la Craiova daca nu fac treaba buna, deci ma gandesc sa facem treaba buna acum", a mai spus Bergodi.