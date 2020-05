"Asta voi face!" Prima reactie a lui Cristiano Bergodi dupa ce a semnat cu Craiova! Ce spune antrenorul si ce mesaj transmite fanilor

Cristiano Bergodi a oferit prima declaratie dupa ce a semnat cu Universitatea Craiova.

Cristiano Bergodi a fost numit astazi in functia de antrenor principal al Craiovei dupa ce Corneliu Papura si-a dat demisia saptamana trecuta. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala a oltenilor, iar antrenorul italian a semnat un contract pana in anul 2023 cu echipa din Banie.

Bergodi a oferit primele declaratii dupa ce a semnat cu Craiova si a tinut sa le transmita un mesaj fanilor.

"M-au cautat ieri si ne-am pus de acord destul de repede, ai dreptate. Nu au fost probleme. A fost o surpriza placuta pentru mine sa fiu cautat de Craiova, care este o echipa de mare traditie. E adevarat ca si in iarna am fost pe lista, dar atunci au fost mici detalii care au impiedicat venirea mea la Craiova. Acum ne-am pus de acord si ma bucur mult.

"Am avut doua convorbiri video cu domnul Rotaru si ne-am pus de acord asupra colaborarii. Oricum eu il cunoasteam de vreo partru-cinci ani cand am fost la el la birou in Bucuresti, inainte sa vina Devis Mangia la Craiova.

Obiectivul este titlul. Suntem la patru puncte si mai sunt opt meciuri de jucat din acest mini-campionat. Papura a facut treaba buna, iar noi trebuie sa continuam aceasta munca. Eu am mare entuziasm, dorinta multa si imi doresc enorm sa reusesc. Pentru ca am vazut ca au aparut unele nume legate de staff, pot sa confirm ca vin doar cu secundul Luigi Ciarlantini. Atat. Impreuna cu cei ramasi in staff, vrem sa aducem titlul la Craiova. Tot timpul am spus de Craiova ca are echipa foarte buna care poate castiga trofee. Acum e moment sa reusim impreuna!

Voi da suta la suta pentru aceasta echipa. Are suporteri patimasi, fanatici, minunati. Cand am jucat la Craiova am simtit aportul publicului din spate. Din pacate o sa fie aceste ultime 8 meciuri fara spectatori, dar ii simtim aproape. E un public cald si foarte atasat de echipa, care merita trofee", a declarat Cristiano Bergodi pentru Fanatik.