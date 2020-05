Cristiano Bergodi n-a stat pe ganduri cand a acceptat oferta Craiovei! "Ieri m-a cautat Rotaru, ne-am inteles imediat". Antrenorul italian vrea sa aduca titlul in Banie

Bergodi este noul antrenor al Universitatii Craiova.

Oltenii au ramas fara antrenor, dupa ce Corneliu Papura si-a dat demisia in urma cu o saptamana, insa anuntul oficial a venit abia ieri. Concuderea Craiovei i-a gasit imediat un inlocuitor, in persoana lui Cristiano Bergodi, antrenor care are o experienta mare in Romania, ultima echipa antrenata fiind Voluntari, chiar in acest sezon.

Tehnicianul italian are planuri mari in Banie si spune ca se gandeste la titlu, atragand atentia ca oricare dintre cele 6 echipe din play-off are sanse importante, pentru ca pauza fortata poate da peste cap orice ierarhie. Bergodi mai spune ca s-a inteles imediat cu patronul Rotaru, el acceptand oferta in aceeasi zi.

"M-am inteles imediat cu Rotaru, ieri m-a cautat si dupa putin timp am decis sa vin la Craiova, cu ganduri bune si entuziasm, stiind ca Craiova este una dintre cele mai bune echipe din Romania. Eu cred ca e posibil sa luam titlul, pentru asta am venit.

Suntem la 4 puncte de CFR Cluj, imrepuan cu FCSB si ne gandit la titlu. Pot aparea surprize, au trecut 2 luni de pauza si nu stim cum s-au pregatit jucatorii. Unele echipe au inceput pregatirea, altele nu, nu e usor. Va fi un mic campionat de 8 meciuri si trebuie sa dam 100% ca sa reducem distanta. Toate mecirile sunt foarte importante si toate lumea are sanse", a spus Bergodi, intr-un interviu pe pagina de Facebook a Universitatii Craiova.

Noul antrenor al Craiovei spune ca va adopta un stil de joc echilibrat si crede ca valoarea lotului actual este una ridicata, iar realizarea obiectivului posibila.

"Eu am jucat cu Voluntari in 2-3 meciuri la Craiova, am pierdut mereu. Cunosc si jucatorii care au venit in perioada lui Piturca, dar si pe cei ajunsi in iarna, gen Nistor. Lotul il cunosc, e unul bun, cu jucatori de calitate si e normal sa gandesc pozitiv. Echipa e acolo, la doar 4 puncte.

Am asteptari mari de la jucatori. Eu sper sa le transmit ideile mele, dar sunt constient ca nu se poate schimba 100% echipa acum. Corneliu Papura a facut o treaba buna, iar echipa sta bine. Cu toata modestia, pe unde am antrenat, mereu am abordat un stil de joc placut", a explicat italianul.

Cristiano Bergodi i-a laudat si pe suporteri, despre care spune ca sunt al 12-lea jucator, chiar el resimtind atmosfera incendiara pe care acestia o fac pe Ion Oblemenco.

Noul antrenor al Craiovei ii lauda pe suporteri si spune ca a simtit mereu presiunea cand a jucat pe Oblemenco.

"Cand joci pe Ion Oblemenco, care e un stadion foarte frumos, simti mirosul unei echipe importante, ca in Serie A. Sunt conditii bune acolo, am ajuns probaibl la cea mai organizata echipa din Romaia. Consider ca suporteiri Craiovei sunt patimasi, am simtit pe pielea mea, cand am jucat acolo. Atmosfera i-a impins mereu de la spate pe fotbalisti, iar fanii au fost al 12-lea jucator", a adaugat Bergodi.