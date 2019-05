Belodedici, la 33 de ani de la Cupa Campionilor Europeni: „Il asteptam si pe Duckadam la sarbatoarea de 7 Mai. Eu l-as invita si pe Becali, dar nu cred ca ar veni”

Astazi se implinesc 33 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni de catre Steaua.

In urma cu 33 de ani, Steaua reusea cea mai mare performanta a fotbalului romanesc. Trupa condusa de Emerich Ienei si Anghel Iordanescu a castiga Cupa Campionilor Europeni si a devenit prima echipa de club din Estul Europei, care se incorona campioana a continentului. In acel sezon de CCE, Steaua a trecut de Vejle (1-1, 4-1), Honved (0-1, 4-1), Kuusysi Lahti (0-0, 1-0) si Anderlecht (0-1, 3-0). In finala, pe 7 mai 1986, „ros-albastii” au invins FC Barcelona, pe Stadionul "Ramon Sanchez Pizjuan" din Sevilla, dupa 0-0 la finalul timpului regulamentar si al reprizelor de prelungire si dupa ce Helmuth Duckadam a aparat 4 lovituri de pedeapsa consecutive si a intrat in cartea recordurilor, iar Lacatus si Balint au marcat de la punctul cu var.

„Astazi imi spune toata lumea <La Multi Ani!>, dar ziua mea de nastere e pe 20 mai (n.r. - Miodrag Belodedici s-a nascut pe 20 mai 1964). Ma gandesc ca a trecut 33 de ani de la Sevilla si mi se pare prea mult, nici nu imi dau seama cand a trecut tot timpul asta. Ne simtim bine in fiecare an, cand lumea isi aminteste de acea performanta si nu ne uita. Si mai simtim ca, cu fiecare an care trece, lumea isi da seama ce am realizat noi atunci.



Peste tot pe unde merg cu munca (n.r. - este angajat al FRF, membru al Comisiei Tehnice), lumea aminteste de Sevilla si de 7 Mai, indiferent ce in data a anului ne gasim. E bine ca lumea isi aminteste si de nationalele din ’70, ’84, ’90, ’94, ’98, de performantele Craiovei si ale lui Dinamo din cupele europene, de semifinala si finala pe care Steaua le-a jucat mai tarziu. E bine ca nu ne uitam istoria. Dar pe 7 mai a fost un meci mai special si o performanta mai speciala.



O sa sarbatorim astazi, mergem la Casa Centrala a Armatei, la ora 13.00. O sa avem un dineu, am fost invitati mai multi componenti ai echipei, o sa fim impreuna. O sa bem un pahar de sampanie, caviar nu cred ca vom avea, pentru ca au mancat cormoranii toti pestii, nu mai exista caviar... Sigur vom avea sampanie, vom sta de vorba, vom incerca sa ne simtim bine.



Il asteptam si pe Duckadam, ca la ultimele evenimente, organizate la Intercontinental, a cam lipsit, nu stiu de ce. In rest, a venit, la Cheile Gradistei chiar era printre organizatori, daca nu ma insel. E binevenit, nu stiu de unde a aparut asta ca nu il vrea cineva acolo, probabil a fost ocupat ultimele dati. Nu are cum sa nu fie binevenit, pentru ca nu poti dezlipi numele lui Duckadam de Sevilla ’86. Nu avem nicio treaba cu el, el are munca lui, munceste in fotbal, eu nu am nicio treaba cu el sau cu FCSB.



Eu l-as chema si pe Gigi Becali, dar nu cred ca ar veni, ca el nu sarbatoarea niciodata 7 Mai, nu insemna mare lucru pentru el, nu se simtea foarte legat de Sevilla si de castigarea Cupei Campionilor Europeni. Cred ca e mai legat sufleteste de semifinala Cupei UEFA din 2006... Eu as invita si fosti fotbalisti ai Stelei, cei din generatiile de dinaintea noastra, pentru ca ei au deschis drumul nostru. Si ei au fost militari, si ei au jucat fotbal, si ei au avut rezultate bune...



Vreau sa ii vad pe toti colegii, sa vorbim mai mult, sa vad ce mai face fiecare. Am inceput sa albesc si eu anul asta. Cand o sa ma vada Bumbescu si Iovan, o sa-mi vada niste fire albe. Ei deja sunt albi, se spune ca omul ajunge sa fie cel mai intelept cand ii apar firele albe de par. La greutate, sunt tot la cea din ’86, poate putin mai mare, cu 2-3 kilograme in plus. Colegii sunt mai puternici, au pus <masa musculara> mai multa. Cred ca Piturca imi mai face concurenta la greutate si culoarea parului, s-a mentinut bine”, a declarat Belodedici pentru Sport.ro.