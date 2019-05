Povestea legendelor de la Sevilla! Belodedici, la un pas sa fie arestat dupa castigarea Cupei Campionilor! "Credeau ca am dat o spargere" Ce s-a intamplat!

Belodedici a povestit ce s-a intamplat dupa finala din 1986.

In urma cu 33 de ani, Steaua reusea cea mai mare performanta a fotbalului romanesc. Trupa condusa de Emerich Ienei castiga Cupa Campionilor Europeni si devenea prima echipa din Estul Europei care ridica acest trofeu.

Steaua a castigat impotriva Barcelonei pe stadionul din Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan, dupa loviturile de departajare. Portarul ros-albastrilor, Helmuth Duckadam, a intrat in cartea recordurilor dupa ce apara patru lovituri de pedeapsa consecutive.

Drept recompensa pentru victoria istorica din Spania, jucatorii Stelei au primit, printre altele, un autoturism ARO. Miodrag Belodedici a decis sa nu pastreze masina, cautand un cumparator. Fostul international roman a povestit ce s-a intamplat in momentul in care a primit banii pentru masina.

"Am gasit un cumparator. Ne-am intalnit la un notar, unde am facut actele. Imi aduc aminte si acum ca omul a venit cu o geanta plina cu bani. 150 de mii de lei. Dupa incheierea actelor, am iesit in fata notariatului si am inceput sa numar banii. La un moment dat, dintr-o masina au coborat doi militieni. Mi-au spus atat mie, cat si celui care cumparase masina sa punem mainile pe capota masinii. Credeau probabil ca dadusem o spargere. Ne-au perchezitionat. Cand le-am aratat buletinul, nu mai stiau ce sa zica. Intr-un fel si-au cerut scuze si ne-au lasat in pace", a povestit Belodedici pentru Telekom Sport.