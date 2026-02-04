EXCLUSIV „Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner

„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Darren Cahill a trăit unul dintre momentele carierei, la Australian Open 2026, afirmă John McEnroe.

TAGS:
Darren CahillJannik SinnerJohn McEnroeAustralian Open 2026
Din articol

Deși a declarat în 2025 că intenționează să se retragă din cariera de antrenorat, Darren Cahill (60 de ani) a fost convins de Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) să își continue activitatea, cel puțin în prima parte a noului an.

Refuzul fostului antrenor al Simonei Halep de a părăsi primul rang al lumii tenisului a fost răsplătit de elevul său, în ediția 2026 a Openului Australian, după cum John McEnroe (66 de ani) a dezvăluit, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Ce i-a spus Darren Cahill americanului John McEnroe despre Jannik Sinner

Până la eliminarea dramatică suferită în semifinale, în favoarea lui Novak Djokovic, John McEnroe a vorbit despre un moment deosebit trăit de prietenul său, Darren Cahill, alături de Jannik Sinner, în cadrul Australia nopen 2026.

Despre meciul din turul trei, cu Eliot Spizzirri (85 ATP), adversar mai puțin cunoscut, în fața căruia Sinner a pierdut set, în timp ce avea să resimtă crampe musculare care i-au diminuat semnificativ potențialul, Darren Cahill a spus că simțit unul din primele trei momente ale carierei, ca satisfacție și mândrie față de elevii săi.

Văzând că Sinner se chinuie în canicula de la Melbourne, Cahill i-a recomandat lui Sinner să nu renunțe la luptă și chiar să umble pe teren, dar să termine setul trei.

Cahill, cucerit de rezistența lui Sinner

„Sinner urma să se plimbe, practic, și să nu joace timp de 3 sau 4 game-uri, să meargă la vestiar și să încerce să se regrupeze, fiind condus cu 2 seturi la 1. Asta era situația. Și trebuie să-i dau mult credit.

Am vorbit cu Darren Cahill în timpul unuia dintre meciuri, înainte ca el să înceapă, și mi-a spus că acela a fost unul dintre cele trei sau patru momente în care a fost cel mai mândru în viața lui. A fost incredibil de greu de gestionat acea situație. Sinner a făcut o treabă extraordinară,” a afirmat John McEnroe pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.

În top trei momente din cariera de antrenor a lui Darren Cahill

Vorbind despre duelul în care s-a vorbit inclusiv despre favoritism, deoarece meciul a fost întrerupt, din cauza căldurii extraordinare, într-un moment în care Spizzirri părea pe drumul de a face 2-1 la seturi, John McEnroe a argumentat că unele avantaje fac parte din beneficiile incluse în statutul de număr unu mondial.

„Pot fi chestiuni de programare, poți ajunge să joci meciuri de noapte, iar asta face parte din avantajele de a fi numărul unu sau numărul doi în clasament — face parte din motivul pentru care faci ceea ce faci.

Desigur, vrei să fii cât mai bun posibil și vrei să câștigi cât mai multe turnee mari sau orice turnee poți, dar asta face parte din frumusețea acestui sport, pentru mine. Și ideea că, la un anumit nivel, da, toată lumea ar trebui tratată egal, dar, în lumea reală, nu sunt sigur că asta se întâmplă tot timpul și nici nu sunt sigur că ar trebui să se întâmple tot timpul,” a declarat John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro.

McEnroe: „Cel mai dur adversar al meu a fost căldura.”

„Aceste condiții nu țineau de cine era jucătorul mai bun, ci de cine putea supraviețui în aceste condiții brutal de fierbinți. Eu, personal… am găsit extrem de dificil să joc în caniculă. Acela a fost, practic, cel mai dur adversar al meu. Și cred că probabil a fost la fel și pentru Jannik.

Amândoi suntem foarte deschiși la culoare, iar căldura aceea este brutală, deci e de înțeles că, dacă ai oportunitatea… pe atunci nu aveam această opțiune de a pune un acoperiș deasupra.

Nu existau aceste reguli, cu indicele de căldură. Era incredibil de cald. Adică, se putea argumenta că ar fi trebuit să închidă acoperișul înainte să înceapă meciul. Și… nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat vreodată,” a completat legendarul John McEnroe.

Darren Cahill

  • Darren cahill torino turneul campionilor 2025 noiembrie
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jannik Sinner primește replica sârbului Novak Djokovic, în semifinalele Openului Australian 2026, de la ora 10:30.

Fazele finale ale Openului Australian pot fi urmărite pe Eurosport și HBO Max.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner italia calificare t3 ao 26
×
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • Transylvania Open 2026, exclusiv pe VOYO, în perioada 31 ianuarie - 7 februarie.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință
Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință
ULTIMELE STIRI
UTA Arad - CFR Cluj, de la 18:00! Echipele de start
UTA Arad - CFR Cluj, de la 18:00! Echipele de start
Pleacă în vară de la Tottenham și ajunge într-o destinație surpriză! Anunțul venit din Anglia
Pleacă în vară de la Tottenham și ajunge într-o destinație surpriză! Anunțul venit din Anglia
Penalizare pentru Inter Milano după ultimul meci din Serie A!
Penalizare pentru Inter Milano după ultimul meci din Serie A!
Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
O dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”
O dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile

Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open

Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open

Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat

Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat



Recomandarile redactiei
Pleacă în vară de la Tottenham și ajunge într-o destinație surpriză! Anunțul venit din Anglia
Pleacă în vară de la Tottenham și ajunge într-o destinație surpriză! Anunțul venit din Anglia
Penalizare pentru Inter Milano după ultimul meci din Serie A!
Penalizare pentru Inter Milano după ultimul meci din Serie A!
O dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”
O dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”
Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
Metaloglobus - FK Csikszereda 0-1, ACUM pe Sport.ro. Ciucanii deschid scorul rapid
Metaloglobus - FK Csikszereda 0-1, ACUM pe Sport.ro. Ciucanii deschid scorul rapid
Alte subiecte de interes
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
John McEnroe se opune ferm: „Alcaraz e un ciudat!” Ce a contestat fostul tenismen american
John McEnroe se opune ferm: „Alcaraz e un ciudat!” Ce a contestat fostul tenismen american
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
CITESTE SI
Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

stirileprotv Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!