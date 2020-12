EXCLUSIV | Sa curga milioanele la FCSB! Man si Coman pot prinde transferul vietii! "Sunt cei mai buni din tara" 

Ciprian Marica si-a ales favoritii anului 2020.

Cei doi jucatori care l-au impresionat sunt 'perlele' lui Gigi Becali, Dennis Man si Florinel Coman, despre care fostul fotbalist spune ca sunt peste nivelul campionatului intern.

"In campionatul Romaniei, Dennis Man si Florinel Coman sunt jucatori care sunt peste nivelul ligii 1. Au demonstrat in nenumarate partide ca au o calitate in plus", a declarat Marica.

Acesta a adaugat ca in 2021 isi doreste ca Romania sa ajunga la Campionatul Mondial din Qatar: "As vrea sa cred ca in 2021 echipa noastra nationala ne va aduce bucurii. Pana la urma suntem cu totii flamanzi de jocuri bune."

Marica a vorbit si despre echipa de tineret pregatita de Adrian Mutu, despre care spune ca are o sansa buna la Euro.

"Ce-mi place este ca Adi Mutu a inteles foarte bine meseria asta de antrenor. Mi se pare mult mai temperat, mult mai calm. Cred ca Mutu cu nationala U21 are o sansa buna", a punctat Ciprian Marica.