Becali e gata sa dea o noua LOVITURA! "Daca mie imi place, tot eu o sa-l iau!" Patronul FCSB pregateste asaltul pentru inlocuitorul lui Planic

Situatia lui Bogdan Planic la FCSB este incerta.

Gigi Becali a pus mai de mult timp ochii pe un alt fotbalist de la FC Botosani. Este vorba despre Andrei Chindris.

Patronul FCSB il vrea si mai mult acum pe fundasul de 20 de ani al moldovenilor, considerat unul dintre cei mai de viitor fundasi centrali din fotbalul romanesc, dupa ce situatia lui Bogdan Planic nu este deloc clara, iar sarbul ar putea parasi FCSB.

Totusi, transferul lui Chindris ar putea fi unul extrem de dificil dupa ce intre Becali si Iftime, patronul de la Botosani, a izbucnit un scandal mare, pornit de la faptul ca Mihai Roman are in contractul de transfer de la FCSB la echipa moldoveana o clauza care nu-i permite sa joace in meciul direct dintre cele doua formatii.

Gigi Becali este sigur, insa, ca daca va dori, il va obtine pe Chindris, in ciuda tuturor discutiilor aprinse.

"Nu este nicio problema daca s-a suparat Iftime pe mine. Eu v-am spus cum a stat treaba. Sa stea el linistit, ca, daca vreau, tot il transfer pe Chindris. Sa negocieze la sange cu mine, pana la ultimul ban.

Mie imi place sa negociem tare. Asa a fost si cu Morutan, dar pana la urma tot eu l-am luat. Ca are oferta din Ucraina, ba ca are din Rusia, dar tot Becali l-a luat pe Morutan. Daca mie imi place un fotbalist, atunci o sa-l transfer", a spus Becali pentru ProSport.