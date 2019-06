FCSB va juca pe TREI stadioane in sezonul viitor! Vicecampioana pleaca in turneu national

FCSB a anuntat ca va juca la Giurgiu meciurile din Europa League, insa in Liga 1 a ales o alta destinatie.

FCSB pleaca de pe National Arena din cauza concertelor din aceasta vara. Gazonul va fi distrus in urma miilor de fani care vor asista la concertele lui Ed Sheeran si Metallica din lunile iulie si august. FCSB va apuca sa joace pe cel mai mare stadion al tarii doar primul meci al sezonului 2019/2020, cel cu Hermannstadt, dupa care se va muta!



FCSB, la Giurgiu in Europa, la Pitesti in Liga 1!

FCSB s-a inteles cu Astra ca sa joace la Giurgiu in cupele europene, insa meciurile din Liga 1 de pe teren propriu le va disputa tot la Pitesti. Ros-albastrii au jucat in Trivale si in sezonul trecut, cu toata opozitia fanilor locali ai lui FC Arges. Echipa pitesteana este antrenata de Nicolae Dica si a promovat in liga a doua.



National Arena, interzisa si in primavara lui 2020!

FCSB va putea sa joace in toamna pe National Arena, insa de la inceputul anului viitor, stadionul se inchide. E cererea UEFA pentru pregatirile EURO 2020, cand Romania va gazdui patru partide. Gazonul va fi inlocuit si trebuie protejat pentru ca meciurile de la EURO sa se desfasoare la cel mai inalt nivel! Astfel, FCSB are sanse mari sa joace in playoff meciurile de pe teren propriu tot la Pitesti!