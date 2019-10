Becali nu se gandeste la derby si a stabilit alt obiectiv pentru FCSB: "Asta vreau pana in decembrie! Nu au prima de victorie cu Dinamo!"

Oracolul Mitica stie din octombrie cine o sa ia titlul. "Tot CFR va fi campioana" - spune Mitica. N-o vede bine pe FCSB.

CFR, campioana, Craiova pe 2 si Viitorul pe 3. E podiumul lui Mitica. "Nu stiu daca FCSB intra in play off. Dinamo, nici atat" - spune fostul sef al Ligii.



In weekend, FCSB si Dinamo se bat pe Arena Nationala.



"Din punct de vedere valoric, stam mai bine, dar derby-ul e tot derby! Eu vreau pana in decembrie, in decembrie vreau sa fiu pe locul 1! N-au prima de victorie", anunta Becali. Se va duce peste Coman si Tanase in cantonament, inaintea derby-ului.