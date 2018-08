Becali l-a uitat pe Budescu: "N-a mai avut Steaua numar 10 de multi ani!" Transferurile lui Man si Morutan, anuntate: cand pleaca cei doi

FCSB - Poli Iasi 4-0. Echipa lui Dica pare sa isi fi gasit ritmul in startul sezonului.

FCSB a marcat la foc automat in ultimele meciuri. Dupa un inceput ezitant de sezon, FCSB a marcat trei goluri in derby-ul cu Dinamo, patru in meciul cu Rudar din preliminariile Europa League si patru in partida cu Poli Iasi.

Tinerii Man si Morutan au impresionat in primele meciuri ale noii stagiuni. De Man se intereseaza Roma si Anderlecht, iar Morutan l-a facut uitat pe Budescu. Cel putin asa sustine Gigi Becali care vede in pustiul venit de la Botosani numarul 10 de care echipa avea mare nevoie.

Cei doi fotbalisti sunt de vanzare, dar nu acum. Man poate pleca abia peste doi ani, in timp ce Morutan este transferabil peste trei sezoane.

"N-a mai avut Steaua un numar 10 de multi ani, e fotbalist adevarat. Ne trebuie un fundas central, ca altfel e belea mare. Marti vine. Luni vine impresarul lui, marti vine presedintele clubului cu jucatorul. Dennis Man e de vanzare numai peste 2 ani. Morutan este de vanzare numai peste 3 ani", a declarat Gigi Becali la finalul partidei cu Iasi.