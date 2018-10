Becali, INVITAT sa faca un nou transfer de la Viitorul: "Si-l permite! Poate fi un jucator decisiv!"

In functie de situatia lui Pintilii, Becali va decide daca il va transfera pe Vina sau nu.

Presedintele de la Viitorul il propune pe Ionut Vina la FCSB. Mijlocasul este dorit de lider, in eventualitatea in care perioada de recuperare a lui Pintilii se prelungeste.

Presedintele celor de la Viitorul spune ca Vina poate face fata la echipa lui Dica, desi Becali se declarase reticent in privinta jucatorului. Vina a fost legitimat timp de 2 ani la AS Roma, insa nu a reusit sa se impuna in Italia si a revenit la Viitorul. In 2016, Vina a jucat la Dunarea Calarasi.



”A avut o experienta nefericita in Italia care, zic eu, pe undeva i-a prins bine. Spre deosebire de altii care se intorc si nu dau randament a fost intr-o crestere continua. Eu nu am prins momentul cand el a plecat de la Viitorul, era vazut ca o mare speranta. Plecand de tanar la o echipa mare, singur, nu a reusit sa gestioneze bine momentul si atunci nu a avut rezultate.

La noi, atat ca posesie, pase, cat si kilometri alergati, este un jucator care poate da o pasa decisiva oricand. Apare in preajma careului, suteaza bine. Nu este un jucator pe care FCSB sa nu si-l permita. Nu am o valoare anume, valoarea ti-o da oferta in Romania, degeaba ne uitam pe cifrele de pe Transfermarkt si pe site-uri care evalueaza jucatorii”, a mai punctat Bivolaru la ProSport.

"Vina e singurul jucator de la Viitorul care ma intereseaza, insa nu sunt convins complet de el. Sa vedem care e situatia lui Pintilii. Daca intarzie recuperarea, o sa-l luam pe Vina", a spus Becali la PROX.