Becali, INCANTAT dupa ce Tanase a refuzat banderola: "Asa, e BARBAT! Nu vreau gainari in echipa!"

Dupa accidentarea lui Planic, Florin Tanase trebuia sa preia banderola de capitan, insa a refuzat sa o faca.

Accidentarea lui Planic inseamna ca FCSB a ramas fara singurul fundas central din echipa, dar si fara capitan.

Scene ireale s-au petrecut aseara pe teren la confruntarea dintre FCSB si Voluntari.

Benzar a preluat banderola de la Planic si a incercat s-o plaseze catre Tanase, dar s-a lovit de refuzul categoric al atacantului! Deposedat de Becali de acest rol in urma cu doua luni, Tanase nici n-a vrut sa auda, in ciuda insistentelor lui Benzar in fata lui! In cele din urma, fundasul dreapta i-a dus banderola lui Filip!

Totusi, Gigi Becali a apreciat gestul lui Tanase.

"Orgoliu! Eu asta vreau, barbati la echipa. Apreciez ca a facut asta! Nu vreau gainari! Mi-ai luat-o? Nu mai vreau s-o iau. Vreau barbati!", a spus patronul FCSB la finalul partidei.