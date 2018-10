Prima reactie dupa acuzatiile lui Nicolae Dica! "Nu s-a gandit la mine, eu nu am baut cafea in viata mea!" Antrenorul vizat de FCSB neaga ca ar fi discutat cu Becali

Nicolae Dica a lansat un atac dur la adresa antrenorilor care-i vaneaza locul pe banca FCSB.

Antrenorul ros-albastrilor a spus ca ramane la FCSB si pentru a reactiona in fata celor care "il mai invita pe patron la o cafea", sperand ca-i vor lua locul pe banca FCSB.

"Am ramas si pentru acei antrenori care mai suna pe la Luțu ca sa vina la Steaua si care il mai invita pe patron la o cafea. Ma ambitioneaza lucrurile acestea", a spus Dica.

Unul dintre antrenorii al carui nume a fost vehiculat drept posibil viitor antrenor la FCSB este Marius Sumudica.

"Nu fac parte dintre antrenorii aia care il suna pe Lutu. Nu am telefonul lui si nu pot sa beau cafea cu Becali. Eu nu am baut cafea in viata mea, asa ca nu s-a gandit la mine Dica", a spus Sumudica la DigiSport.

Acesta din urma a spus in trecut ca ar fi interesat sa lucreze cu Gigi Becali si e sigur ca daca ar ajunge pe banca FCSB, ar castiga fara probleme campionatul.

"Singurul din Liga 1 cu care as lucra e Gigi Becali! Si garantez ca, daca se va intampla asta, voi castiga titlul de campion la pas!", a declarat Sumudica intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, sustinand aceasta afirmatie si acum: "Eu am spus ca mi-as dori sa lucrez cu un astfel de patron pentru ca baga bani si asigura toate conditiile".