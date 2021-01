Becali, inca o BOMBITA! Pustiul necunoscut care a intrat in teren cu Voluntari: are 16 ani si Gigi viseaza deja la MILIOANE de pe urma lui

FCSB continua cu politica de promovare a pustilor din propria academie.

Ramasa fara atacant dupa ce l-a cedat in Coreea de Sud pe Bus, FCSB a gasit solutii pentru ofensiva in baza din Berceni. Dupa ce a discutat cu staff-ul Academiei, Becali a decis ca pustiul Gabriel Fulga (16 ani) sa fie promovat la prima echipa.

Fulga a fost in cantonamentul din Antalya cu echipa mare, a prins banca in fata Viitorului, marti seara, iar contra Voluntariului a jucat primele minute in Liga 1. In minutul 83 al partidei, Fulga i-a luat locul lui Octavian Popescu.

Nascut la Orsova, Fulga va implini 17 ani pe 28 februarie. Fulga e in Academia FCSB din 2019.