Bus, tot un ZAMBET dupa plecarea de la FCSB! Prima REACTIE a atacantului inainte sa plece din Romania

Sergiu Bus (28 ani) a plecat de la FCSB dupa doar jumatate de an si va semna cu FC Seongnam, echipa din Coreea de Sud.

Atacantul nu s-a impus la FCSB, asa cum visa Gigi Becali in ziua transferului sau, si a ales sa mearga in Coreea de Sud, acolo unde va semna cu FC Seongnam. Coreenii ii platesc lui Becali 300 000 de euro pentru fotbalistul pe care l-a luat liber de contract de la Gaz Metan.

Bus a jucat 11 meciuri pentru FCSB in toate competitiile, a reusit sa inscrie doar doua goluri si sa ofere si un assist in acest sezon, in care a reusit sa fie integralist in doar doua partide.

Fostul jucator al ros-albastrilor a oferit si prima 'reactie' dupa ce a plecat de la echipa lui Gigi Becali. Bus a postat pe Instagram o poza in care apare alaturi de impresarul sau, Bogdan Apostu, atacantul zambind cu gura pana la urechi, vizibil fericit pentru alegerea facuta.

"Punem la punct ultimele detalii!", si-a anuntat Bus urmaritorii pe Instastory.