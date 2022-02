Becali improvizează! Coman, vârf în meciul cu FCU Craiova. Cum arată echipa de start a FCSB-ului

Fără Florin Tănase, FCSB improvizează pentru postul de vârf. Florinel Coman va juca în centrul atacului, alături de Cordea și Octavian Popescu.

FCSB, cu Florinel Coman vârf în meciul cu FCU Craiova

Pe bancă sunt Andrei Burlacu și Claudiu Keșeru, singurii jucători din lotul vicecampioanei care pot juca pe postul de vârf.

Recent, Gigi Becali a dezvăluit că regretă faptul că nu l-a vândut pe Florinel Coman atunci când a avut oferte de șapte, respectiv nouă milioane de euro.

„Regret că nu am încasat și 7 milioane de euro. Am avut ofertă și de 7 milioane și de 9, din America am avut. Dacă iei finalul, eu la ora asta am vreo 4-5 jucători, mai am și doi copii pe care pot să iau mulți bani”, a spus Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Echipele de start la FCSB - FCU Craiova