Cantonament de LUX pentru 'perlele' lui Gigi Becali! Cum arata complexul de 5 stele in care FCSB se va pregati sa atace titlul Ligii 1

FCSB incepe pregatirea returului Ligii 1 pe 3 ianuarie.

Liderul clasamentului va merge in Turcia pentru un cantonament de 10 zile. Starurile lui Gigi Becali vor fi cazate la hotelul Gloria Sports Arena din Belek, unde vor beneficia de conditii de lux.

Hotelul se intinde pe 105.000 de metri patrati si dispune de mai multe facilitati perfecte pentru sportivi, bazine de inot, piste de atletism, o sala ultramoderna de fitness si o sauna criogenica.

De asemenea, in complex se afla si doua terenuri de fotbal, unul pentru antrenamente, iar celalalt pentru meciurile de pregatire, fiind dispus cu tribuna.

Hotelul tine cont si de nevoile sportivilor, camerele fiind proiectate special pentru cei aflati in cantonamente. De altfel, pe site-ul oficial al complexului se arata ca toate facilitatile sunt in conformitate cu standardele FIFA.

Jucatorii de la FCSB au mai fost in aceasta locatie in 2017, fotografii de la un meci de fotbal disputat de ros-albastri in Belek fiind publicate pe site-ul hotelului.

Cantonamentul fotbalistilor lui Becali este programat in perioada 3-13 ianuarie, primul meci oficial din 2021 urmand a se disputa pe 15 ianuarie, in compania celor de la Astra.