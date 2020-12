Probleme pentru fundasul transferat de FCSB! Radunovic nu se va prezenta la reunirea echipei lui Gigi Becali! Ce s-a intamplat

Risto Radunovic este primul transfer realizat de FCSB in aceasta iarna.

Fotbalistul ar putea sa intarzie, insa, la reunirea lotului ros-albastrilor. Fundasul a plecat sa sarbatoreasca Craciunul in Muntenegru, tara aflata pe lista galbena a statelor cu risc epidemiologic ridicat.

In aceste conditii, Radunovic ar urma sa stea in carantina 14 zile la revenirea in Romania. Potrivit Fanatik, cei de la FCSB i-au cerut sa se intoarca inainte de Revelion in tara, fundasul urmand sa lipseasca oricum de la primele antrenamente din 2021 ale ros-albastrilor.

Cu toate astea, fotbalistul va iesi din carantina pana la partida cu Astra, avand toate sansele sa fie pe teren in duelul cu echipa de la care s-a transferat.

Reunirea echipei lui Toni Petrea este programata pe 3 ianuarie, primul meci din returul sezonului 2020/21 al Ligii 1 fiind programat pe 15 ianuarie.