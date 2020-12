BREAKING NEWS | Becali a reusit sa-i convinga pe cei din Guvern! Toni Petrea a primit o veste excelenta inainte de noul an! 

Pandemia de coronavirus a impus mai multe reguli stricte in Romania.

Guvernul Romaniei a anuntat tarile care se afla pe lista galbena in urma cu cateva zile. In cazul in care cineva vine in Romania dintr-o tara straina, persoana in cauza trebuie sa ramana in carantina timp de 14 zile.

Gigi Becali a reusit sa obtina o derogare pentru echipa lui Toni Petrea de la Guvern, pentru ca FCSB sa mearga in cantonament in Antalya, la Belek, conform celor de la Antena Sport. Turcia se afla printre tarile care sunt trecute de Guvern pe lista galbena, dar FCSB a reusit sa obtina derogarea, fiind delegatie sportiva.

Toni Petrea a anuntat ca jucatorii se vor reuni pe data de doi ianuarie, iar pe data de trei ros-albastrii vor pleca in Antalya, unde se vor antrena timp de zile si nu vor disputa niciun amical, conform aceleiasi surse.

Liga 1 va reincepe pe 12 ianuarie, iar pe data de 15 ianuarie FCSB va urma sa joace primul meci din 2021 contra celor de la Astra Giurgiu. Echipa lui Toni Petrea este pe primul loc cu 34 de puncte, avand cel mai bun atac din campionat cu 37 de goluri.