Becali era gata sa dea 500 000 de euro pe el, acum Petrescu l-a ARUNCAT de la CFR! Ultima ora: unde a ajuns Butean

Anuntat ca o mare lovitura la CFR in vara, Mihai Butean nu s-a adaptat la stilul lui Dan Petrescu.

Fundasul dreapta a fost cedat sub forma de imprumut la Gaz Metan Medias. In cazul in care va convinge, Butean poate deveni definitiv al Gazului in schimbul a numai 150 000 de euro.

In vara, Butean avea o cota mult superioara. Venea dupa un sezon foarte bun la Astra si fusese luat de Radoi in nationala de tineret. Becali a vrut sa-l cumpere si era gata sa plateasca 500 000 de euro in schimbul sau. CFR Cluj a intrat pe fir si l-a convins pe Butean sa aleaga Ardealul. Fotbalistul si-a depus memoriu dupa ce n-a fost platit 3 luni de Astra, a ramas liber si a venit la cost 0 in lotul lui Petrescu.