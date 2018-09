Becali economiseste o AVERE la Voluntari! Cati bani il costau partidele de pe National Arena

FCSB joaca la FC Voluntari in aceasta perioada.

Cu gazonul de pe National Arena sub standerdele Ligii I, FCSB a decis sa isi dispute partidele de pe teren propriu la Voluntari. Echipa lui Dica a remizat cu Botosani, 2-2, si a invins Dunarea Calarasi pe terenul din Iflov, situat in apropierea casei lui Gigi Becali.

Patronul FCSB economiseste o avere in meciurile de la Voluntari. Chiria de pe National Arena il costa 13.000 de euro pe meci, in timp ce la Voluntari o partida costa 2500 de euro.

Afacere in familie

National Arena e administrat de Primaria Bucuresti, condusa de fina lui Becali, Gabriela Firea, in timp ce arena din Voluntari este sub administratia sotului acesteia, primarul Pandele.

FCSB va mai disputa o partida pe arena "Anghel Iordanescu" din Voluntari, iar apoi spera sa revina pe National Arena. In aceasta perioada sunt lucrari la gazonul care a pus atatea probleme.

Suporterii FCSB abia asteapta revenirea echipei pe cel mai mare stadion din tara. Deranjati de mutarea echipei, dar si de niste declaratii date de Becali, galeria FCSB a anuntat ca va boicota partidele urmatoare.

UPDATE: Becali le-a promis fanilor ca echipa va reveni pe National Arena.

"La Voluntari stam cate un meci, ca asa ne-a obligat Federatia. Finul meu, Pandele, m-a pacalit de vreo 500.000 de euro pe mine, pe FCSB. Doi jucatori pe care i-am luat si am dat si inca 50.000 ca a jucat ala, fundasul central. Si am pierdut 550.000 de euro la finul. Are sa-mi dea 100.000 de euro de 3 ani pe Tudorie si mereu imi cere amanare. Asa de mult il pacaleste nasul pe fin.

Nu imi place fotbalul acolo, daca ar fi sa ma mut acolo nici nu ma mai duc la meci. Ocaziile tot 7-0 au fost", a spus Becali la PROX.