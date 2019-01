Becali, desfiintat de una din marile fotbaliste ale lumii! Ce REPLICA i-a dat dupa comentariile misogine despre fotbalul feminin

Una din cele mai bune jucatoare ale Spaniei l-a criticat dur pe Gigi Becali.

Becali a anuntat ca se va retrage din fotbal daca UEFA il va obliga sa faca echipa de fotbal feminin la FCBS. ”Asta e aliniere la idelile lui satan. Fetele sa joace handbal, baschet. Cum sa joace femeie fotbal? Nu e facuta pentru fotbal. Madularele ei nu sunt facute pentru fotbal”, a spus patronul FCSB inainte de Sarbatori.

Declaratiile lui Becali au ajuns in presa internationala, iar marile fotbaliste atrag atentia asupra acestui tip de comentarii. Declaratiile lui Becali au venit la scurt timp dupa ce prima castigatoare a Balonului de Aur din istorie a fost rugata sa danseze din fund pe scena de prezentatorul galei.

Vero Boquete, fosta castigatoare a Ligii Campionilor cu Frankfurt, a vorbit cu ziarul AS despre declaratiile date de Becali.



"Da, este adevarat ca exista misoginism, dar din ce in ce mai putin. In cele din urma, acest tip de declaratii au o mare relevanta in mass-media, deoarece un astfel de titlu vinde. Aceste declaratii sau actiuni de tip ”macho” lamentabil discrediteaza in primul rand persoana care le face, deoarece multi oameni nu mai gandesc demult asa. Suntem furioase, deoarece multi oameni militeaza pentru egalitate si pentru imbunatatirea conditiilor (n.r. in fotbalul feminin) si acest gen de comentarii si atitudini nu ne ajuta. Dar trebuie sa continuam, mai sunt multe de facut”, a declarat Vero Boquete pentru AS.

Vero Boquete joaca acum in SUA, la Utah Royals, iar in trecut a fost pe la Espanyol, Frankfurt, Bayern Munchen si PSG. Ea promoveaza fotbalul feminin si chiar a facut o petitie cu succes pentru ca EA Sports sa introduca si o echipa de fotbal feminin in FIFA.