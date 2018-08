Becali contra Becali! Record mondial: jucatorul propus la nationala, desfiintat dupa doua zile chiar de patronul FCSB. "N-ai ce sa faci cu el!"

Gigi Becali a reusit saptamana asta un lucru remarcabil. A desfiintat un jucator pe care tocmai i-l propusese lui Cosmin Contra la echipa nationala.

Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Marti, Gigi Becali l-a propus pe Ovidiu Popescu la echipa nationala, explicand faptul ca mijlocasul FCSB este genul de jucator implicat, muncitor, "care alearga 12-13 km pe meci".

"In opinia mea, la ora asta este nevoie de Ovidiu Popescu. Asta e parerea mea. Nationala are nevoie de el. Noi nu avem la ora asta o echipa nationala foarte tehnica, foarte valoroasa, macar sa avem travaliu", a spus Becali intr-o interventie telefonica la Ora exacta in sport.

Joi, Ovidiu Popescu a facut un meci groaznic la Viena, iar Becali l-a luat la tinta.

"Ovidiu Popescu e genul de jucator care se fereste de minge tot meciul. Fuge de minge, nu vrea sa se implice, e fricos. N-ai ce sa faci cu asemenea jucatori. Nu mai joace in retur. Daca il aveam pe Nistor in locul lui Ovidiu Popescu, nu mai pierdeam noi niciodata cu Rapid Viena", a spus Becali la PRO X.

Cosmin Contra urmeaza sa anunte, cel mai probabil dupa aceasta etapa, lista completa de jucatori care vor fi in lotul Romaniei pentru meciurile cu Muntenegru si Serbia, de pe 7 si 10 septembrie.