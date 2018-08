ULTIMA ORA | Cristian Lopez, pe cale sa semneze! Cu cine s-a inteles atacantul dorit de Becali la FCSB

Atacantul spaniol Cristian Lopez, fost jucator la CFR Cluj, este foarte aproape sa semneze un contract cu echipa rusa Arsenal Tula.

Lopez (29 ani), care nu are echipa dupa ce contractul cu gruparea franceza de liga secunda RC Lens s-a incheiat la data de 30 iunie, ar urma sa semneze o intelegere pe trei ani cu Arsenal Tula, pentru un salariu lunar de 46.000 euro, potrivit WesportFr.

Cristian Lopez a fost in negocieri in aceasta vara cu FCSB. Fost jucator la Real Madrid B, Lopez a mai evoluat in cariera sa la Valencia B, Atletico Baleares, Huddersfield, Shrewsbury Town, Northampton Town si Burgos, iar in 2015 si 2016 a purtat tricoul echipei CFR Cluj.

Echipa din Tula ocupa locul 11 in prima liga rusa dupa patru etape, cu patru puncte.